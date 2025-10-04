Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

आरोप है कि आरोपी प्रिंस सैनी ने एजेंट सुरेश के मार्फत सिर्फ 5.90 लाख रुपए में एसयूवी दिलाने का झांसा दिया था। इसकी बातों में आकर पांचों ने 5.90-5.90 लाख रुपए यानि कुल 29 लाख 50 हजार रुपए ऐंठ लिए थे।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 04, 2025

car pic

Photo- Social Media

जोधपुर/भोपालगढ़। सिर्फ 5.90 लाख रुपए में एसयूवी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोपी प्रिंस सैनी के खिलाफ खेड़ापा थाने में ठगी की एक और एफआइआर दर्ज कराई गई है। इस बार एक ही गांव में पांच युवकों ने 5.90-5.90 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है।

थानाधिकारी लाखाराम जाखड़ ने बताया कि बिराई गांव निवासी संतोष पुत्र रामपाल भार्गव, श्यामलाल पुत्र हरसुखराम, महेन्द्र पुत्र हरसुखराम, अशोक पुत्र मन्नाराम सोलंकी और भावेश पुत्र प्रेमप्रकाश जोशी ने भोपालगढ़ निवासी प्रिंस उर्फ बंशीलाल सैनी, उसके एजेंट मूलत: बिराणी गांव हाल भोपालगढ़ निवासी सुरेश पुत्र गुलाराम सैनी और पिंटू के खिलाफ धोखाधड़ी कर प्रत्येक से 5.90 लाख रुपए ऐंठने की एफआइआर दर्ज कराई है।

आरोप है कि आरोपी प्रिंस सैनी ने एजेंट सुरेश के मार्फत सिर्फ 5.90 लाख रुपए में एसयूवी दिलाने का झांसा दिया था। इसकी बातों में आकर पांचों ने 5.90-5.90 लाख रुपए यानि कुल 29 लाख 50 हजार रुपए ऐंठ लिए थे। पीड़ितों ने एक साथ यह रुपए दिए थे और रुपए देने का वीडियो भी बना लिया था। एजेंट सुरेश ने 15 अक्टूबर को प्रत्येक को एसयूवी सौंपने का भरोसा दिलाया था।

एफआइआर दर्ज न कराने का दबाव बनाने का आरोप

पांचों पीड़ितों का आरोप है कि एजेंट सुरेश पिछले कुछ दिनों से ठगी के शिकार होने वालों पर दबाव बना रहा है। वह पुलिस में शिकायत करने पर जमा करवाई राशि से वंचित रहने की धमकियां दे रहा है।

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी प्रिंस

एसओजी जयपुर के अलावा पुलिस स्टेशन भोपालगढ़ में प्रिंस सैनी और अन्य के खिलाफ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की एफआइआर दर्ज हो रखी है। अब खेड़ापा थाने में एक और मामला दर्ज है। गत 21 सितम्बर को एसओजी ने प्रिंस सैनी, उसकी मंगेतर ममता भाटी व साथी दिनेश बगड़ी को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें

Sirohi News: अप्राकृतिक संबंध बनाने का विरोध करने पर की निर्मम हत्या, मफलर ने खोला हत्या का राज
सिरोही

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / 20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ससुराल जा रहा था गोरख राम, घर से कुछ दूरी पर खुद और बेटे की मौत; दीपावली से पहले गांव में शोक की लहर

road accident
जोधपुर

Jodhpur News: कोर्ट से फरार 16 दोषियों का सुराग नहीं, पुलिस को सिर्फ गांव पता, थाने से अनजान

Banswara Comparison Pakistan victim's family moved court and served a notice to accused
जोधपुर

RPS अधिकारी ने कार से छात्र को कुचला, हालत गंभीर, RPS गिरफ्तार

RPS jabbar singh arrested
जोधपुर

जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होगी सेना भर्ती रैली, 9 जिलों के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़, जारी हुई गाइडलाइंस

Jodhpur Army Bharti
जोधपुर

बेटे की असमय मृत्यु से गमगीन परिवार के घर चोरी, नकदी व आभूषण ले उड़े चोर

theft
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.