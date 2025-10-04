20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

आरोप है कि आरोपी प्रिंस सैनी ने एजेंट सुरेश के मार्फत सिर्फ 5.90 लाख रुपए में एसयूवी दिलाने का झांसा दिया था। इसकी बातों में आकर पांचों ने 5.90-5.90 लाख रुपए यानि कुल 29 लाख 50 हजार रुपए ऐंठ लिए थे। पीड़ितों ने एक साथ यह रुपए दिए थे और रुपए देने का वीडियो भी बना लिया था। एजेंट सुरेश ने 15 अक्टूबर को प्रत्येक को एसयूवी सौंपने का भरोसा दिलाया था।