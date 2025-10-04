20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

Photo- Social Media
जोधपुर/भोपालगढ़। सिर्फ 5.90 लाख रुपए में एसयूवी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोपी प्रिंस सैनी के खिलाफ खेड़ापा थाने में ठगी की एक और एफआइआर दर्ज कराई गई है। इस बार एक ही गांव में पांच युवकों ने 5.90-5.90 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है।
थानाधिकारी लाखाराम जाखड़ ने बताया कि बिराई गांव निवासी संतोष पुत्र रामपाल भार्गव, श्यामलाल पुत्र हरसुखराम, महेन्द्र पुत्र हरसुखराम, अशोक पुत्र मन्नाराम सोलंकी और भावेश पुत्र प्रेमप्रकाश जोशी ने भोपालगढ़ निवासी प्रिंस उर्फ बंशीलाल सैनी, उसके एजेंट मूलत: बिराणी गांव हाल भोपालगढ़ निवासी सुरेश पुत्र गुलाराम सैनी और पिंटू के खिलाफ धोखाधड़ी कर प्रत्येक से 5.90 लाख रुपए ऐंठने की एफआइआर दर्ज कराई है।
आरोप है कि आरोपी प्रिंस सैनी ने एजेंट सुरेश के मार्फत सिर्फ 5.90 लाख रुपए में एसयूवी दिलाने का झांसा दिया था। इसकी बातों में आकर पांचों ने 5.90-5.90 लाख रुपए यानि कुल 29 लाख 50 हजार रुपए ऐंठ लिए थे। पीड़ितों ने एक साथ यह रुपए दिए थे और रुपए देने का वीडियो भी बना लिया था। एजेंट सुरेश ने 15 अक्टूबर को प्रत्येक को एसयूवी सौंपने का भरोसा दिलाया था।
पांचों पीड़ितों का आरोप है कि एजेंट सुरेश पिछले कुछ दिनों से ठगी के शिकार होने वालों पर दबाव बना रहा है। वह पुलिस में शिकायत करने पर जमा करवाई राशि से वंचित रहने की धमकियां दे रहा है।
एसओजी जयपुर के अलावा पुलिस स्टेशन भोपालगढ़ में प्रिंस सैनी और अन्य के खिलाफ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की एफआइआर दर्ज हो रखी है। अब खेड़ापा थाने में एक और मामला दर्ज है। गत 21 सितम्बर को एसओजी ने प्रिंस सैनी, उसकी मंगेतर ममता भाटी व साथी दिनेश बगड़ी को गिरफ्तार किया था।
