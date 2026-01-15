मिर्धा परिवार में विवाद : पूर्व सांसद के फार्म हाउस में कब्जे का प्रयास और तोड़फोड़, मनीष मिर्धा के खिलाफ FIR

गत 13 जनवरी को मनीष व 10-12 लोग जबरन फार्म हाउस में घुसे और केयरटेकर को बाहर निकलने की धमकी देने लगे। आरोप है कि उन्होंने फार्म हाउस की चाबियां ले लीं और वहां बने समाधि स्थल में छेड़छाड़ व तोड़फोड़ की। केयरटेकर सलीम ने घटना का वीडियो बनाकर प्रेमप्रकाश को भेजा। इसके बाद वे जयपुर से जोधपुर आए और प्रतापनगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई।