मिर्धा परिवार में विवाद : पूर्व सांसद के फार्म हाउस में कब्जे का प्रयास और तोड़फोड़, मनीष मिर्धा के खिलाफ FIR

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सूंथला स्थित मिर्धा फार्म हाउस को लेकर एक बार फिर मिर्धा परिवार में विवाद गहरा गया है। नागौर की पूर्व सांसद डॉ. ज्योति मिर्धा के प्रतिनिधि ने दिवंगत पूर्व सांसद भानुप्रकाश के पुत्र और चचेरे भाई मनीष पर फार्म हाउस में जबरन घुसकर कब्जा करने और तोड़-फोड़ करने का आरोप लगाया है।
पुलिस के अनुसार जयपुर के बिंदायका निवासी प्रेमप्रकाश जाट ने डॉ. ज्योति मिर्धा के प्रतिनिधि के रूप में मनीष पुत्र भानुप्रकाश मिर्धा और 10-12 अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूंथला में पांच खसरों में डॉ. ज्योति मिर्धा और स्वेता पुत्री रामप्रकाश मिर्धा का फार्म हाउस बना हुआ है, जिसकी देखरेख का जिम्मा प्रेमप्रकाश के पास है।
गत 13 जनवरी को मनीष व 10-12 लोग जबरन फार्म हाउस में घुसे और केयरटेकर को बाहर निकलने की धमकी देने लगे। आरोप है कि उन्होंने फार्म हाउस की चाबियां ले लीं और वहां बने समाधि स्थल में छेड़छाड़ व तोड़फोड़ की। केयरटेकर सलीम ने घटना का वीडियो बनाकर प्रेमप्रकाश को भेजा। इसके बाद वे जयपुर से जोधपुर आए और प्रतापनगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मनीष ने 14 जनवरी को भी अंदर घुसकर कब्जे का प्रयास तथा तोड़फोड़ की। इस संबंध में पुलिस को वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। उधर, पुलिस का कहना है कि मनीष ने समाधि के लिए चबूतरा बनाने का प्रयास किया। विवाद की स्थिति को देखते हुए समाधि स्थल पर पुलिस तैनात की गई है।
मिर्धा फार्म हाउस में समाधि स्थल बना हुआ है, जहां नाथूराम मिर्धा और उनकी मां की समाधियां स्थित हैं। मनीष के बड़े भाई रवि की समाधि भी यहीं बनाई गई थी। अब मनीष अपने पिता भानुप्रकाश की समाधि भी यहीं बनवा रहे हैं, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई है और विरोध किया जा रहा है।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग