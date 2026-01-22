22 जनवरी 2026,

जोधपुर

Bank Closed: शुक्रवार को ही निपटा लें सारे काम, लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए इसकी वजह

बैंककर्मियों ने 5 कार्यदिवस की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। यूनियंस ने 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 22, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर गुरुवार को बैंककर्मियों और अधिकारियों ने रैली निकाली। संयोजक राजन गहलोत ने बताया कि सप्ताह में 5 कार्यदिवस की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल रहेगी, जिसे सफल बनाने के लिए रैली निकालकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई गई।

रैली एसबीआई आशापुरणा मॉल से शुरू होकर जलजोग चौराहा, जैन ट्रैवल्स होते हुए पुनः एसबीआई पर संपन्न हुई। हनुमान विश्नोई ने बताया कि चौथे शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस के अवकाश के बाद मंगलवार 27 जनवरी को हड़ताल होने के कारण 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे।

बैंककर्मियों में रोष

देवेंद्र धारू और श्रवण सोलंकी ने बताया कि 8 मार्च 2024 को आईबीए और यूनियंस के बीच फाइव डे वीक को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद अब तक केंद्र सरकार की ओर से इसे लटकाया जा रहा है, जिससे बैंककर्मियों में रोष है। रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

