Bank Closed: शुक्रवार को ही निपटा लें सारे काम, लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए इसकी वजह

देवेंद्र धारू और श्रवण सोलंकी ने बताया कि 8 मार्च 2024 को आईबीए और यूनियंस के बीच फाइव डे वीक को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद अब तक केंद्र सरकार की ओर से इसे लटकाया जा रहा है, जिससे बैंककर्मियों में रोष है। रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।