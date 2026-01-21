उदयपुर की बेटी का इको-टूरिज्म में कमाल: डिजिटल नवाचार से बनाई राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस का न्योता

यह स्टार्टअप बिना किसी बाहरी निवेश के स्वदेशी तकनीक, डीप-टेक और डिजिटल नवाचार पर आधारित है। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट, जीपीएस ट्रैकिंग, पारदर्शी डैशबोर्ड और सुरक्षित डिजिटल टिकटिंग जैसे समाधानों के माध्यम से यह स्टार्टअप देश के नेशनल पार्क, टाइगर रिज़र्व, म्यूज़ियम और पर्यटन स्थलों को स्मार्ट, सुरक्षित और सुगम बना रहा है। प्रतिदिन डेढ़ लाख से अधिक टिकटों की बिक्री और 99.99 प्रतिशत सिस्टम अपटाइम इसकी सफलता का प्रमाण है।