​​​​​CM भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर जुबानी हमला, कहा- प्रदेश में विकास नहीं दिखता तो चश्मा कैंप लगवा देंगे

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और 1.44 लाख नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही एक लाख नए पदों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्हें प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा, तो सरकार उनके लिए भी चश्मा वितरण कैंप लगा देगी।