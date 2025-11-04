Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Blast: राजस्थान में शादी वाले घर में बारूद से ब्लास्ट, धमाके से गांव दहला, दुल्हे समेत 14 घायल

Blast in Jodhpur: घायलों का एमजीएच अस्पताल में इलाज जारी। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 04, 2025

Rajasthan Cylinder Blast

अस्पताल में भर्ती घायल। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जिले की बावड़ी तहसील के हरढाणी गांव स्थित मकान के परिसर में वाहन रिपेयरिंग गैराज में टिन शेड लगाने के लिए वेल्डिंग करने के दौरान मंगलवार शाम चिंगारी से बारूद (खनन में काम आने वाला) में आग लग गई। धमाके से निकले छर्रों और आग से 14 लोग झुलस गए। जिस मकान में धमाका हुआ, वहां दस दिन बाद युवक की शादी है। वो भी मामूली झुलसा है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि हरढाणी गांव निवासी बीरमाराम बांता के मकान में वाहन रिपेयरिंग का गैराज है, जहां टिन शेड लगाने का कार्य चल रहा है। दो-तीन श्रमिक वहां वेल्डिंग व टिन शेड लगा रहे थे।

बारूद से विस्फोट

गैराज में ही बारूद के तीन-चार कार्टन रखे हुए थे, जो खनन में विस्फोट के लिए काम आते हैं। शाम को वेल्डिंग के दौरान चिंगारियां निकलीं और बारूद के कार्टन में जा गिरीं। इससे वहां आग लग गई। बारूद होने से ब्लास्ट हुआ। आग से वहां काम करने वाले श्रमिक झुलस गए, जबकि धमाके से बारूद में से निकले छर्रे वहां मौजूद सात-आठ ग्रामीणों के शरीर में घुस गए, जिससे वो भी घायल हो गए।

ग्रामीण मौके पर पहुंचे

धमाका व आग लगने का पता चलने पर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। झुलसे व घायलों को संभाला व निजी वाहनों से बावड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को दो एम्बुलेंस व कार से जोधपुर भेजा गया।

झुलसने वाले दो जनों को महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जबकि छर्रे लगने से घायलों का मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार किया गया। बाद में इन्हें भी एमजीएच रेफर किया गया। हताहतों में हरढाणी निवासी बुद्धाराम, रामदास, गणपतराम, छोटूसिंह, उमाराम, राकेश, दिनेश, सुनील, गणपतराम चौधरी, अजमालसिंह, महिपाल, संपतराम, अखिल, हनुमान शामिल हैं।

दुल्हा मामूली झुलसा

हादसे में महेन्द्र भी मामूली झुलस गया। उसकी 15 नवम्बर को शादी है। उसका बावड़ी के अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। उसने बताया कि टिन शेड के लिए वेल्डिंग करने के दौरान आग लगी। सिलेण्डर भी जल गया।

पुलिस का दावा, सिलेण्डर नहीं फटा

हादसे का पता लगते ही खेड़ापा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में सिलेण्डर फटने की पुष्टि नहीं हुई। वहां रखे सिलेण्डर सुरक्षित पाए गए। एएसपी भोपालसिंह लखावत का कहना है कि खनन में प्रयुक्त होने वाले बारूद में आग लगी और उसमें से छर्रे निकले। 14 जने घायल हुए हैं। इनमें दो आग से व अन्य छर्रे लगने से घायल हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बारूद वैध था या अवैध रूप से रखा था। इस संबंध में जांच की जा रही है।

एफएसएल ने साक्ष्य जुटाए

पहले ग्रामीणों ने सिलेण्डर फटने की जानकारी दी थी, जबकि पुलिस जांच में सिलेण्डर न फटकर बारूद में आग व धमाका होने का पता लगा है। एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं धमाके के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल हो गया था।

