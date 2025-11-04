Rajasthan Blast: राजस्थान में शादी वाले घर में बारूद से ब्लास्ट, धमाके से गांव दहला, दुल्हे समेत 14 घायल

हादसे का पता लगते ही खेड़ापा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में सिलेण्डर फटने की पुष्टि नहीं हुई। वहां रखे सिलेण्डर सुरक्षित पाए गए। एएसपी भोपालसिंह लखावत का कहना है कि खनन में प्रयुक्त होने वाले बारूद में आग लगी और उसमें से छर्रे निकले। 14 जने घायल हुए हैं। इनमें दो आग से व अन्य छर्रे लगने से घायल हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बारूद वैध था या अवैध रूप से रखा था। इस संबंध में जांच की जा रही है।