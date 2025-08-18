Rajasthan: दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर आई बड़ी खबर, 465 करोड़ से बदलेगी 9 गावों की तस्वीर

इस प्रोजेक्ट को पिछले 10 साल से अधिक समय से कागजों में चलाया जा रहा है। डीएमआइसी के पांच नोड राजस्थान में चिह्नित किए गए हैं। पिछले साल केन्द्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय औद्योगिक परियोजना में शामिल किया था। इस नोड को धरातल पर उतारने के लिए जमीन की अवाप्ति सहित अन्य दिक्कतें आ रही है। फिलहाल पाली जिले के रोहट सहित नौ राजस्व गांवों को इसमें नोटिफाइड किया गया है। आगे इसका विस्तार आस-पास के क्षेत्रों में भी होगा।