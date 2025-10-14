Patrika Sting News: जिस कफ सिरप पर जमकर हुआ हो-हल्ला, वह बिना पर्ची दुकानों पर बिक रही

स्पॉट 1 : पत्रिका की टीम डेक्सट्रोमेथॉर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट कॉम्निबेशन की खाली शीशी लेकर दवा दुकानों पर पहुंची। सबसे पहले नई सड़क चौराहे के समीप दुकान पर दवा मांगी तो उसने बड़ी आसानी से दी।

स्पॉट 2 : इसके बाद टीम उम्मेद अस्पताल परिसर के सामने दवा दुकानों पर पहुंची। यहां दो दुकानदारों ने इनकार कर दिया। तीसरे दुकानदार ने बैठाया और कहा कि अभी मंगवाकर देते हैं। लेकिन तभी शायद अन्य दुकानदारों का संदेश पहुुंच गया और उसने देने से इनकार कर दिया।