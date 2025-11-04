Rajasthan Cylinder Blast: राजस्थान में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके से गांव दहला, लोहे के टुकड़े शरीर में घुसे, 11 घायल

घायलों का फिलहाल एमडीएम अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारों में दरारें आ गईं। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि दो दिन पहले फलोदी में भीषण मिनी बस हादसा हुआ था। इसमें जोधपुर निवासी 4 बच्चों, 10 महिलाएं और 1 ड्राइवर की मौत हो गई थी।