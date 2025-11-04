Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Cylinder Blast: राजस्थान में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके से गांव दहला, लोहे के टुकड़े शरीर में घुसे, 11 घायल

Cylinder Blast in Jodhpur: घायलों का फिलहाल एमडीएम अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 04, 2025

Rajasthan Cylinder Blast

अस्पताल में भर्ती घायल। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले से एक बार फिर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। ओसियां तहसील के बावड़ी गांव में मंगलवार को एक सिलेंडर फट गया। धमाका इतना तेज था कि लोहे के टुकड़े उड़कर कई ग्रामीणों के शरीर में जा धंसे। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट बावड़ी के पास हरढाणी गांव के मकान में हुआ। यहां बीरमाराम बांता के मकान में टिन शेड लगाने के लिए श्रमिक वे​ल्डिंग कर रहे थे। वे​​ल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से आग लगी। ऐसे में श्रमिकों ने आग बुझाने के लिए पानी डाला। इसी दौरान ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर फट गया और आस-पास खड़े 11 जने गंभीर घायल हो गए।

मौके पर पहुंची पुलिस

धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घर में मलबा बिखरा पड़ा था और घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही खेड़ापा थाना पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के जरिए मथुरादास माथुर अस्पताल (एमडीएम), जोधपुर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि परिवार में कुछ दिनों बाद शादी समारोह आयोजित होने वाला था।

दहशत का माहौल

घायलों का फिलहाल एमडीएम अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारों में दरारें आ गईं। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि दो दिन पहले फलोदी में भीषण मिनी बस हादसा हुआ था। इसमें जोधपुर निवासी 4 बच्चों, 10 महिलाएं और 1 ड्राइवर की मौत हो गई थी।

rajasthan news

Updated on:

Published on:

