RCA : दीनदयाल कुमावत का बड़ा कदम, जोधपुर डीसीए की मान्यता रद्द की, जानें धनंजय ने क्या कहा?

Rajasthan Cricket Association : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के संयोजक दीनदयाल कुमावत ने धनंजय सिंह खींवसर की अध्यक्षता वाले जोधपुर जिला क्रिकेट संघ (डीसीए) की मान्यता रद्द करने की घोषणा कर दी। वहीं इस मामले को लेकर आरसीए में मचे घमासान के बीच खींवसर ने जिला संघ वैध होने का दावा किया। आरसीए कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया कि लोकपाल में कमेटी के तीन और सदस्यों पर आरसीए संविधान के खिलाफ काम करने की शिकायत है। इसमें प्रतापगढ़ के पिंकेश जैन, अलवर के मोहित यादव और सीकर के आशीष तिवाड़ी शामिल हैं।