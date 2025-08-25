Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की आदर्श डिफेंस एकेडमी की शुरुआत, देश को मिलेंगे सैन्य अधिकारी-खिलाड़ी

एकेडमी की पूरी परियोजना लगभग 110 करोड़ रुपए की है। प्रथम चरण में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया गया है, जिसमें 125 कमरे हैं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

Rajnath Singh in Jodhpur
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फोटो- पत्रिका

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जोधपुर दौरे पर थे। उन्होंने हनवंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर में विद्याभारती विद्यालय आर के दम्मानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान और शिक्षा केन्द्र में आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की।

वीर भूमि को नमन किया

राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। राजस्थान की धरा ने असंख्य शूरवीर और पराक्रमी सपूत दिए हैं। राजस्थान मान सम्मान के लिए सर्वस्व बलिदान कर देने वाली धरती है। बचपन से ही हमने यहां के वीरों की कहानियां सुनीं है। यहां के वीरों ने युद्ध भूमि में अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के साथ मेरा हमेशा लगाव रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच की दिशा में काम करने का काम विद्या भारती ने किया है। विद्या भारती इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें

अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा; विपक्ष के आरोपों का दिया ये जवाब
जयपुर
Amit Shah and Jagdeep Dhankhar

यह वीडियो भी देखें

शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा

विद्या भारती जोधपुर प्रांत अध्यक्ष प्रो. नरपत सिंह शेखावत ने बताया कि यह केंद्र शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्यों पर आधारित एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित होगा। यहां पहले चरण में 400 विद्यार्थियों की क्षमता वाला छात्रावास तैयार हो चुका है, जिसमें 200 विद्यार्थी रक्षा क्षेत्र और 200 विद्यार्थी खेलों में प्रशिक्षित किए जाएंगे।

इस एकेडमी की पूरी परियोजना लगभग 110 करोड़ रुपए की है। प्रथम चरण में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया गया है, जिसमें 125 कमरे हैं। वहीं परियोजना समिति अध्यक्ष डॉ. निर्मल गहलोत ने कहा कि 2015 से शुरू हुई इस योजना का सपना आज साकार हुआ है और जोधपुर से राष्ट्र निर्माण की नई दिशा तय होगी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: यूपी के बाद राजस्थान में टोल बूथों पर सबसे ज्यादा हिंसा, जानिए इसके पीछे की असली वजह
Patrika Special News
Toll-plaza-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 03:32 pm

Published on:

25 Aug 2025 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की आदर्श डिफेंस एकेडमी की शुरुआत, देश को मिलेंगे सैन्य अधिकारी-खिलाड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.