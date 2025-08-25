जोधपुर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की आदर्श डिफेंस एकेडमी की शुरुआत, देश को मिलेंगे सैन्य अधिकारी-खिलाड़ी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जोधपुर दौरे पर थे। उन्होंने हनवंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर में विद्याभारती विद्यालय आर के दम्मानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान और शिक्षा केन्द्र में आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की।
राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। राजस्थान की धरा ने असंख्य शूरवीर और पराक्रमी सपूत दिए हैं। राजस्थान मान सम्मान के लिए सर्वस्व बलिदान कर देने वाली धरती है। बचपन से ही हमने यहां के वीरों की कहानियां सुनीं है। यहां के वीरों ने युद्ध भूमि में अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के साथ मेरा हमेशा लगाव रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच की दिशा में काम करने का काम विद्या भारती ने किया है। विद्या भारती इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है।
विद्या भारती जोधपुर प्रांत अध्यक्ष प्रो. नरपत सिंह शेखावत ने बताया कि यह केंद्र शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्यों पर आधारित एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित होगा। यहां पहले चरण में 400 विद्यार्थियों की क्षमता वाला छात्रावास तैयार हो चुका है, जिसमें 200 विद्यार्थी रक्षा क्षेत्र और 200 विद्यार्थी खेलों में प्रशिक्षित किए जाएंगे।
इस एकेडमी की पूरी परियोजना लगभग 110 करोड़ रुपए की है। प्रथम चरण में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया गया है, जिसमें 125 कमरे हैं। वहीं परियोजना समिति अध्यक्ष डॉ. निर्मल गहलोत ने कहा कि 2015 से शुरू हुई इस योजना का सपना आज साकार हुआ है और जोधपुर से राष्ट्र निर्माण की नई दिशा तय होगी