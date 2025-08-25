जोधपुर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की आदर्श डिफेंस एकेडमी की शुरुआत, देश को मिलेंगे सैन्य अधिकारी-खिलाड़ी

राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। राजस्थान की धरा ने असंख्य शूरवीर और पराक्रमी सपूत दिए हैं। राजस्थान मान सम्मान के लिए सर्वस्व बलिदान कर देने वाली धरती है। बचपन से ही हमने यहां के वीरों की कहानियां सुनीं है। यहां के वीरों ने युद्ध भूमि में अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के साथ मेरा हमेशा लगाव रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच की दिशा में काम करने का काम विद्या भारती ने किया है। विद्या भारती इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है।