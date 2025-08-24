Rajasthan: राजस्थान में थाली पर भारी यूजर चार्ज… आटा-बेसन-घी के साथ पोहा-बिस्किट-टोस्ट भी होंगे महंगे

बता दें कि 60 रुपए में मिलने वाला पोहा 63-35 रुपए, नारियल एक नग 35 रुपए से बढ़कर करीब 42 रुपए, मैगी एक पैकेट 15 से करीब 18 रुपए, टोस्ट पैकेट, 45 से करीब 50-55 रुपए, बिस्कुट एक पैकेट 55 रुपए से करीब 58 रुपए, कुरकुरा एक पैकेट 10 रुपए से करीब 12 रुपए और टाटा नमक 30 रुपए से बढ़कर 32 रुपए तक महंगा हो जाएगा।