Rajasthan: रिमोट और चिप से बिजली के मीटर में बड़ा खेल कर देता था शातिर, अब लगाया 5 लाख का जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर (लवेरा बावड़ी)। बिजली मीटर में रिमोट और चिप लगाकर चोरी कराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल हमीद (35), निवासी तिंवरी, थाना मथानिया को न्यायालय एडीजे प्रथम महानगर जोधपुर ने पंद्रह दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता जोधपुर डिस्कॉम नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वकार उपभोक्ताओं से लगभग 7500 रुपए लेकर उनके मीटर में रिमोट और चिप लगाता था। मामले का खुलासा डेकोय ग्राहक के जरिए की गई कार्रवाई में हुआ, जिसमें वकार रंगे हाथों पकड़ा गया।
पुलिस अभिरक्षा के दौरान वकार की सूचना पर डिस्कॉम टीम ने कई स्थानों पर दबिश दी और जांच में कई उपभोक्ताओं के मीटरों में हेरफेर पकड़ा। डिस्कॉम ने अब तक कुल 5,44,608 का जुर्माना वसूला है। सभी मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
