Rajasthan: रिमोट और चिप से बिजली के मीटर में बड़ा खेल कर देता था शातिर, अब लगाया 5 लाख का जुर्माना

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता जोधपुर डिस्कॉम नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वकार उपभोक्ताओं से लगभग 7500 रुपए लेकर उनके मीटर में रिमोट और चिप लगाता था।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

electricity theft in jodhpur

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर (लवेरा बावड़ी)। बिजली मीटर में रिमोट और चिप लगाकर चोरी कराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल हमीद (35), निवासी तिंवरी, थाना मथानिया को न्यायालय एडीजे प्रथम महानगर जोधपुर ने पंद्रह दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता जोधपुर डिस्कॉम नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वकार उपभोक्ताओं से लगभग 7500 रुपए लेकर उनके मीटर में रिमोट और चिप लगाता था। मामले का खुलासा डेकोय ग्राहक के जरिए की गई कार्रवाई में हुआ, जिसमें वकार रंगे हाथों पकड़ा गया।

पुलिस अभिरक्षा के दौरान वकार की सूचना पर डिस्कॉम टीम ने कई स्थानों पर दबिश दी और जांच में कई उपभोक्ताओं के मीटरों में हेरफेर पकड़ा। डिस्कॉम ने अब तक कुल 5,44,608 का जुर्माना वसूला है। सभी मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

कहां क्या हेरफेर और जुर्माना

  • शाहरूख खां, सूरसागर के मकान से मीटर जब्त किया गया।
  • स्वरूप सिंह ओसियां के मीटर में चिप पाई गई, उस पर 94,336 रुपए का जुर्माना।
  • देवी सिंह बालरवा, तिंवरी पर 1,62,890 रुपए का जुर्माना।
  • अजीत गहलोत (तिंवरी) के मीटर जब्त कर जांच के लिए भेजा गया।
  • पुखराज श्रीराम वाटर सप्लायर्स, तिंवरी पर जला हुआ मीटर मिलने पर 1,78,290 रुपए का जुर्माना।
  • नूर मोहम्मद (तेलियों का बास, तिंवरी) अतिरिक्त तार जोड़कर बिजली चोरी करते मिला, उस पर 1,09,092 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

जोधपुर

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: रिमोट और चिप से बिजली के मीटर में बड़ा खेल कर देता था शातिर, अब लगाया 5 लाख का जुर्माना

