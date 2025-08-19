Rajasthan: राजस्थान में तार-तार हुई मां की ममता, जुड़वा नवजात बच्चों के भ्रूण जमीन में गाड़े, इलाके में सनसनी

राजस्थान के जोधपुर के देवनगर थानान्तर्गत बलदेव नगर में पुरानी रेलवे लाइन के पास मिट्टी में गाड़कर छिपाए जुड़वा भ्रूण मिलने से मंगलवार शाम क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसमें एक बालिका का भ्रूण है। परिजन का पता नहीं लग पाया। प्रथम दृष्टया जांच के बाद दोनों भ्रूण महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए।
थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि बलदेव नगर में पुरानी रेलवे लाइन है। उसके पास अपराह्न में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान बच्चे मिट्टी का टीला खोदने लगे। तभी उन्हें कपड़े के थैले का कुछ हिस्सा नजर आया, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। बच्चों ने थैला बाहर निकाला तो भ्रूण दिखाई दिए। बच्चों ने परिजन और पार्षद इस्लामुल अली को सूचित किया।
पार्षद ने पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। कपड़े की थैली को खोला गया तो दो नवजात भ्रूण नजर आए। जिनकी मौत हो चुकी थी। इसमें एक मादा भ्रूण था। दूसरे भ्रूण के संबंध में चिकित्सक भी स्पष्ट राय नहीं दे पाए। जांच के बाद दोनों भ्रूण के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए। पैदाइश छिपाने के लिए भ्रूण को गाड़ने के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह वीडियो भी देखें
भ्रूण मिलने का पता लगते ही आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चूंकि दोनों भ्रूण कपड़ों की एक ही थैले में थे। इसलिए पुलिस को अंदेशा है कि दोनों भ्रूण जुड़वा हैं। पुलिस ने आस-पास के लोगों से बातचीत कर परिजन का पता लगाने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। अभी तक दोनों भ्रूण छिपाने वालों का पता नहीं लग पाया है।