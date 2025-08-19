Rajasthan: राजस्थान में तार-तार हुई मां की ममता, जुड़वा नवजात बच्चों के भ्रूण जमीन में गाड़े, इलाके में सनसनी

पार्षद ने पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। कपड़े की थैली को खोला गया तो दो नवजात भ्रूण नजर आए। जिनकी मौत हो चुकी थी। इसमें एक मादा भ्रूण था। दूसरे भ्रूण के संबंध में चिकित्सक भी स्पष्ट राय नहीं दे पाए। जांच के बाद दोनों भ्रूण के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए। पैदाइश छिपाने के लिए भ्रूण को गाड़ने के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।