Train Accident: सुनने की मशीन नहीं लगाई और जिंदगी छिन गई, ट्रेन की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत

हरियाढाणा। भूतपूर्व सैनिक एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त एक वृद्ध की शनिवार को ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वे अपना श्रवण यंत्र (कान की मशीन) लगाना भूल गए थे, जिससे वे ट्रेन की सीटी और लोगों की चेतावनी नहीं सुन सके।
जानकारी के अनुसार हरियाढाणा गांव निवासी जबरसिंह (72) पुत्र मंगलसिंह इन दिनों अपनी पुत्री राजा कंवर के ससुराल पीपाड़ रोड आए हुए थे। शनिवार उन्हें अपनी बेटी के साथ जोधपुर दवा लेने जाना था। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी दोहिती से रेलवे स्टेशन छोड़ने को कहा। दोहिती उन्हें मोटरसाइकिल से स्टेशन छोड़कर वापस मां को लाने चली गई।
इसी दौरान जबरसिंह रेलवे पटरी पार कर रहे थे, तभी सुबह करीब 7:45 बजे एक साप्ताहिक ट्रेन आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रवण यंत्र नहीं लगाने के कारण वे कुछ नहीं सुन सके और ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद जब दोहिती अपनी मां राजा कंवर के साथ स्टेशन पहुंची, तो उसने अपने नाना को रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में पाया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।