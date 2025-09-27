Train Accident: सुनने की मशीन नहीं लगाई और जिंदगी छिन गई, ट्रेन की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत

इसी दौरान जबरसिंह रेलवे पटरी पार कर रहे थे, तभी सुबह करीब 7:45 बजे एक साप्ताहिक ट्रेन आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रवण यंत्र नहीं लगाने के कारण वे कुछ नहीं सुन सके और ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद जब दोहिती अपनी मां राजा कंवर के साथ स्टेशन पहुंची, तो उसने अपने नाना को रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में पाया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।