Gold Silver Price: सोने-चांदी के भाव आसमान पर, शादी वाले घरों का बजट गड़बड़ाया, गिफ्ट का बदल गया ट्रेंड

सिरोही। महंगाई के इस दौर में शादियों का रंग-रूप बदलता जा रहा है। सिरोही सहित पूरे प्रदेश में विवाह समारोहों में सोने-चांदी के गहनों का महत्व तो बरकरार है, लेकिन दामों की ऊंची उड़ान ने परिवारों की नींद उड़ा दी है। हर माता-पिता अपनी बेटी की शादी के लिए बचपन से ही आभूषणों का संग्रह करने का सपना देखते हैं, लेकिन सोने-चांदी की कीमतों में आए उछाल ने इस सपने को अधूरा कर दिया है।