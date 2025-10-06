Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, इतनी बढ़ गई कीमत, जानिए नए भाव

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 660, शक्ति 640, डेयरी बेस्ट 605, पालीवाल 560, शुभम 580, नमन 620, क्षीर 655 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2300, पोस्टलाइन 2225, सोना 2270, सिटीजन मूंगफली 2450, डायमंड 2550, फॉर्चून 2210, महाकोश 2180, श्रीजी 2150, विभोर 2110, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2350, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2040, फोरविन सोयाबीन तेल 2150, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2125 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2125, पॉम ऑयल 2070 व कॉटन सीड ऑयल 2150-2230 रुपए प्रति टिन।