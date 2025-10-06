Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, इतनी बढ़ गई कीमत, जानिए नए भाव

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में तेजी रही। सोेने के भाव में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 1000 रुपए की तेजी देखी गई।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 06, 2025

Gold-Silver Price

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में सोमवार को सामान्य ग्राहकी के चलते जीरा, ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंस के भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में तेजी रही। सोेने के भाव में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 1000 रुपए की तेजी देखी गई।

अनाज भाव : ग्वारगम 8650- 8900, ग्वार डिलीवरी 4700-4900, ग्वार लोकल 4400-4600, मूंग 3500-7500, मोठ 4500-5500, चना 5250-5300, सरसों 7500-9300, रायड़ा 6700-6900, काला तिल 9500-11500, तारामीरा 5100-5150, मतीराबीज 16500-18500, गेहूं 2700-3500, ज्वार 2500-2800, बाजरा 2500-2800, जौ 2500-2510 व मक्की 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 7100-7400, मूंग मोगर 9500-10000, मूंग दाल 9000-9700, उड़द दाल 9000-9500, उड़द मोगर 9500-10500, काबली चना 8000-12000, मोठ मोगर 8400-8600, अरहर दाल 8500-11000, मसूर मल्का 7300-7500, काला मसूर 7000-7400 व मौसमी चना 6800-7300 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 8000-11000, धनिया दाल 7500-9000, हल्दी निजामाबाद 15000-15500, हल्दी सांगली 14000-14500, मैथी 4800-5300, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 25200-26500 व गोटा 34000-36000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 4350-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)।
गुड़ : 4600-5200 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 660, शक्ति 640, डेयरी बेस्ट 605, पालीवाल 560, शुभम 580, नमन 620, क्षीर 655 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2300, पोस्टलाइन 2225, सोना 2270, सिटीजन मूंगफली 2450, डायमंड 2550, फॉर्चून 2210, महाकोश 2180, श्रीजी 2150, विभोर 2110, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2350, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2040, फोरविन सोयाबीन तेल 2150, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2125 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2125, पॉम ऑयल 2070 व कॉटन सीड ऑयल 2150-2230 रुपए प्रति टिन।


जीरा मंडी : जीरा 16125-17900, ईसबगोल 8325-12575, सौंफ 6500-7500, धनिया 6000-7225, मैथी 3800-4200, पीली सरसों 6000-7100, रायड़ा 5800-6125, मूंग 4500-7575, मोठ 4000-4575 व ग्वार 4200-4540 रुपए प्रति क्विंटल।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,22,500 रुपए प्रति दस ग्राम।

तेजाबी सोना 1,21,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 1,53,500 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 1,51,500 रुपए प्रति किलोग्राम।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, इतनी बढ़ गई कीमत, जानिए नए भाव

