जोधपुर

Jodhpur: मोबाइल पर बात करते-करते ओवरब्रिज से कूदी युवती, सुसाइड नोट में बताई वजह

Girl jumped Overbridge: राजस्थान के जोधपुर शहर में रविवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Oct 12, 2025

Overbridge

ओवरब्रिज। पत्रिका फाइल फोटो

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में रविवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मोबाइल पर बात करते-करते एक युवती ने अचानक सांगरिया ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। युवती को गंभीर हालत में जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस के मुताबिक मामला सुबह करीब 11.30 बजे का है। जब एक युवती मोबाइल पर बात करते हुए सांगरिया रेलवे ओवरब्रिज से पैदल निकल रही थी। तभी युवती ओवरब्रिज से नीचे कूद गई।

कार की डिग्गी पर गिरने से बची जान

गनीमत रही कि ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रही एक कार की डिक्की पर गिरने के कारण युवती की जान बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को घायल हालत में एम्स में भर्ती कराया। जहां पर उसका इलाज चल रहा है।

सुसाइड नोट में बताई वजह

युवती के पास से पुलिस को एक कागज भी मिला है। जिसमें लिखा है कि पिता की मौत के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान चल रही है और तनाव के चलते ऐसा कदम उठा रही है।

कार शोरूम में काम करती है युवती

युवती न्यू हाईकोर्ट के पास आशापूर्णा कॉलोनी की रहने वाली है और कार‌ शोरूम में काम करती है। हाल ही में युवत की पिता का निधन हो गया था। इसके बाद से वह अवसाद में थी। जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 01:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: मोबाइल पर बात करते-करते ओवरब्रिज से कूदी युवती, सुसाइड नोट में बताई वजह

