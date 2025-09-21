Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

गृहमंत्री अमित शाह ने किया मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन और ज्योति सदन का शिलान्यास

गृहमंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर में चोखा स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

जोधपुर

Manish Chaturvedi

Sep 21, 2025

गृहमंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर में चोखा स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिसमें मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन और मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन के लिए छात्रावास शामिल हैं। यह राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित डिग्री कॉलेज और छात्रावास होगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। आयोजन में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष मोतीलाल ओसवाल, नेत्रहीन विकास संस्थान की संस्थापिका सुशीला बोहरा, कॉलेज अध्यक्ष अनिल बोहरा और अन्य अतिथि शामिल हुए।

ज्ञानदीप भवन में हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, संगीत और समाजशास्त्र जैसे विषयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई होगी। भवन 1,580 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है, जिसमें 10 आधुनिक कक्षाएँ होंगी। वहीं, ज्योतिसदन छात्रावास 1,750 वर्ग मीटर में बना है, जिसमें 28 कमरे हैं। यहाँ भारतभर से आने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए नि:शुल्क रहने, खाने और आने-जाने की सुविधा उपलब्ध होगी।

फाउंडेशन अध्यक्ष मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि शिक्षा ही समानता और सशक्तिकरण की नींव है। लक्ष्य है कि दृष्टिबाधित होना कभी पढ़ाई और सफलता की राह में बाधा न बने। फाउंडेशन के न्यासी रामदेव अग्रवाल ने कहा कि जोधपुर के ये संस्थान दिव्यांग युवाओं को उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर देंगे।

संस्थान की संस्थापिका सुशीला बोहरा ने कहा कि 1977 में दो बच्चों से शुरू हुआ यह संस्थान अब आठ इकाइयों में फैला है और करीब 1250 दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा व कौशल प्रदान कर रहा है।

कॉलेज और छात्रावास मिलकर 250 विद्यार्थियों को सेवा देंगे। यहाँ कंप्यूटर शिक्षा, ब्रेल, स्क्रीन रीडर, ई-लाइब्रेरी, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ भी होंगी। यह पहल दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में बड़ा कदम है।

21 Sept 2025 09:34 pm

