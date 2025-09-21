गृहमंत्री अमित शाह ने किया मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन और ज्योति सदन का शिलान्यास

ज्ञानदीप भवन में हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, संगीत और समाजशास्त्र जैसे विषयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई होगी। भवन 1,580 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है, जिसमें 10 आधुनिक कक्षाएँ होंगी। वहीं, ज्योतिसदन छात्रावास 1,750 वर्ग मीटर में बना है, जिसमें 28 कमरे हैं। यहाँ भारतभर से आने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए नि:शुल्क रहने, खाने और आने-जाने की सुविधा उपलब्ध होगी।