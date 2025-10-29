IIT Jodhpur के वैज्ञानिकों का कमाल, बनाया सुपरमेटल, रक्षा-एयरोस्पेस तकनीक में नई क्रांति की आहट

आइआइटी जोधपुर के प्रोफेसर एसएस नेने, शोधार्थी एआर बालपांडे और ए. दत्ता की टीम ने इस धातु को टाइटेनियम-एल्युमिनाइड मिश्र धातु TiAl-CA नाम दिया है। यह मिश्र धातु 900 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी अपनी ताकत नहीं खोती। इसका घनत्व केवल 4.13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि पारंपरिक सुपरएलॉय 7.75 से 9.25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक भारी होती हैं। इस हल्केपन से विमान इंजन और संरचनाओं का वजन काफी घटेगा, जिससे ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।