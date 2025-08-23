Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर आएंगे, आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन का करेंगे उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। लालसागर परिसर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।

जोधपुर

Arvind Rao

Aug 23, 2025

Rajnath Singh visit Jodhpur
Rajnath Singh visit Jodhpur (Patrika Photo)

जोधपुर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राजनाथ सुबह 11:35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तथा 11:55 बजे हनुवंत आदर्श विद्या मंदिर, लालसागर आएंगे।


बता दें कि वे दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर, लालसागर परिसर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सिंह दोपहर 1:50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा 1:55 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 24 अगस्त को जोधपुर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुरी रविवार सुबह 10:25 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा 11 बजे सड़क मार्ग से पचपदरा, बालोतरा के लिए प्रस्थान करेंगे।

जानें आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में


लालसागर परियोजना समिति की पहल से आरके दम्मानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान और शिक्षा केंद्र में नई डिफेंस और खेल एकेडमी स्थापित की जा रही है। यह एकेडमी छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ खेल और नैतिक, आध्यात्मिक, योग, संगीत, संस्कृत प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगी।


लालसागर स्थित विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर परिसर में हाल ही में बने छात्रावास में 400 विद्यार्थी रह सकेंगे, जिनमें से 200 रक्षा क्षेत्र (एनडीए) और 200 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए प्रशिक्षित होंगे। समाजसेवी निर्मल गहलोत ने बताया कि 4 करोड़ की लागत से भवन तैयार हो चुका है और 2026 तक खेल मैदान सहित सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

ऐसे होगा छात्रों का चयन

छात्रों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। कक्षा 6 से 10वीं तक 40-40 बच्चों का चयन कर 11 सदस्यीय समिति के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे योजना में एनडीए और खेल प्रशिक्षण केंद्र, आचार्य प्रशिक्षण, इतिहास प्रदर्शनी, प्रशासनिक सेवा और रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षण केंद्र तथा CBSE-ICSE बोर्ड स्तर पर शोध एवं अनुसंधान विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर यह एकेडमी छात्रों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय सेवाओं में योगदान देने की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Published on:

23 Aug 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर आएंगे, आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन का करेंगे उद्घाटन

