राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर आएंगे, आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन का करेंगे उद्घाटन

छात्रों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। कक्षा 6 से 10वीं तक 40-40 बच्चों का चयन कर 11 सदस्यीय समिति के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे योजना में एनडीए और खेल प्रशिक्षण केंद्र, आचार्य प्रशिक्षण, इतिहास प्रदर्शनी, प्रशासनिक सेवा और रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षण केंद्र तथा CBSE-ICSE बोर्ड स्तर पर शोध एवं अनुसंधान विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर यह एकेडमी छात्रों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय सेवाओं में योगदान देने की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।