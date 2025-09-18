जोधपुर में रनवे पर लैंड करने से पहले ही इंडिगो फ्लाइट ने भरी उड़ान, 15 मिनट तक दहशत में आए यात्री

जोधपुर एयरपोर्ट पर एक तकनीकी खराबी ने हवाई यात्रियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। मुंबई से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 6E 274 को उतरने के तुरंत पहले ही वापस उड़ान भरनी पड़ी। इस घटना के कारण विमान को लगभग 10 से 15 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अंत में यह सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। इस बीच कुछ यात्री दहशत में भी आ गए।
यह फ्लाइट मूल रूप से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 12:19 बजे उड़ान भरकर जोधपुर पहुंचने वाली थी, जहां लैंडिंग का निर्धारित समय 1:50 बजे था। हालांकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह 36 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पर उतरी। सभी यात्री सुरक्षित रहे।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कोलकाता से जयपुर आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-394 लैंडिंग के दौरान अचानक हवा में उठ गई और करीब 20 मिनट तक जयपुर के आसमान में चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित उतर पाई।
यह फ्लाइट शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंची थी। जैसे ही विमान रनवे के नजदीक आया, पायलट ने अचानक टेकऑफ कर लिया। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट रनवे को टच करने के बाद ऊपर उठ गई, जिससे सभी घबरा गए थे। लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। आखिरकार दूसरे प्रयास में 6 बजकर 31 मिनट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।