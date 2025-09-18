जोधपुर में रनवे पर लैंड करने से पहले ही इंडिगो फ्लाइट ने भरी उड़ान, 15 मिनट तक दहशत में आए यात्री

जोधपुर एयरपोर्ट पर एक तकनीकी खराबी ने हवाई यात्रियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। मुंबई से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 6E 274 को उतरने के तुरंत पहले ही वापस उड़ान भरनी पड़ी। इस घटना के कारण विमान को लगभग 10 से 15 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अंत में यह सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। इस बीच कुछ यात्री दहशत में भी आ गए।