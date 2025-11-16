Pali: डिप्रेशन में आया नर्सिंगकर्मी, घर छोड़कर निकल गया खाटूश्यामजी, आखिरकार परिवार में लौटीं खुशियां, जानें कैसे

जानकारी के अनुसार, जोजावर निवासी गजेन्द्र पुत्र माणकचन्द देवगढ़ स्थित एक हॉस्पिटल में नर्सिंगकर्मी के रूप में कार्यरत है। ड्यूटी समाप्त कर वह घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। परिजन ने जब उससे संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल फोन बंद मिला। देर रात तक उसका इंतजार करने के बाद उन्होंने देवगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।