Pension: पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे बन जाएगा जीवित प्रमाण पत्र, जानिए कैसे

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पोस्ट ऑफिस पाली की ओर से डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें सभी विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी व वृद्धा पेंशन लाभार्थी जीवित प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। शिविर के बाद भी कोई भी पेंशनर अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर प्रमाण पत्र बनवा सकता है। खास बात यह है कि पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह तकनीक उन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बेहतर होगी, जिन्हें फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक स्कैन में परेशानी होती है।