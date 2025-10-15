Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले… एक की अस्पताल में हुई मौत, सीएम भजनलाल पहले जैसलमैर फिर जोधपुर पहुंचे

जैसलमेर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आर्मी के जवानों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा इस हादसे में की गई मदद एवं सहायता के लिए सभी का आभार जताया एवं धन्यवाद दिया। इस दौरान पोखरण के विधायक प्रताप पूरी एवं विधायक सांग सिंह भाटी सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की गंभीरता एवं दुखांतिका के कारण कल पटना में प्रचार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।