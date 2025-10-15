Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले… एक की अस्पताल में हुई मौत, सीएम भजनलाल पहले जैसलमैर फिर जोधपुर पहुंचे

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर बस हादसे में नष्ट हुई बस का सीएम ने निरीक्षण किया। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की।

2 min read

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Oct 15, 2025

cm bhajan lal in jodhpur

जोधपुर की अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा व अन्य (फोटो-एसके मुन्ना)

जोधपुर। जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड में कुल 20 लोगों की मौत हुई है। 19 लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम भजनलाल शर्मा हादसे के बाद खुद जैसलमेर पहुंचे, जहां पर बस में आग लगी। जैसलमेर बस हादसे में नष्ट हुई बस का सीएम ने निरीक्षण किया। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचे।

जैसलमेर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आर्मी के जवानों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा इस हादसे में की गई मदद एवं सहायता के लिए सभी का आभार जताया एवं धन्यवाद दिया। इस दौरान पोखरण के विधायक प्रताप पूरी एवं विधायक सांग सिंह भाटी सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की गंभीरता एवं दुखांतिका के कारण कल पटना में प्रचार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।

घायलों का सीएम ने जाना हाल

जैसलमेर की अस्पताल से 16 गंभीर घायलों को जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर के बाद जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हादसे में घायल व्यक्तियों से मिले। इस दौरान सीएम के साथ कई मंत्री और विधायक के अलावा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इसके बाद सीएम भजनलाल पीडितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।

पुलिस महानिरीक्षक ने दी जानकारी

पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि हादसे में 19 यात्रियों की मौके पर ही जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। 16 यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया था। इसमें एक की मृत्यु हो गई। कुल 20 की मृत्यु हुई है।

बिल्कुल नई बस थी

राजेश मीणा ने बताया कि बस बिल्कुल नई थी। एक अक्टूबर को ही बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था और यह संभवत: उसका तीसरा चक्कर था। बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। एसी की वायरिंग में भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। फिर पर्दों और ज्वलनशील रैग्जीन की सीटें चपेट में आने से आग भीषण हो गई। इस संबंध में और जांच की जाएगी।

जैसलमेर बस अग्निकांड : 50-70 फीसदी तक जले 16 लोग…बड़ी संख्या में मौत, देखें हादसे की भयावह तस्वीरें
जैसलमेर
jaisalmer Bus Fire

Published on:

15 Oct 2025 12:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले… एक की अस्पताल में हुई मौत, सीएम भजनलाल पहले जैसलमैर फिर जोधपुर पहुंचे

