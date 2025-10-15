Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले… एक की अस्पताल में हुई मौत, सीएम भजनलाल पहले जैसलमैर फिर जोधपुर पहुंचे

जोधपुर की अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा व अन्य (फोटो-एसके मुन्ना)
जोधपुर। जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड में कुल 20 लोगों की मौत हुई है। 19 लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम भजनलाल शर्मा हादसे के बाद खुद जैसलमेर पहुंचे, जहां पर बस में आग लगी। जैसलमेर बस हादसे में नष्ट हुई बस का सीएम ने निरीक्षण किया। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचे।
जैसलमेर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आर्मी के जवानों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा इस हादसे में की गई मदद एवं सहायता के लिए सभी का आभार जताया एवं धन्यवाद दिया। इस दौरान पोखरण के विधायक प्रताप पूरी एवं विधायक सांग सिंह भाटी सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की गंभीरता एवं दुखांतिका के कारण कल पटना में प्रचार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।
जैसलमेर की अस्पताल से 16 गंभीर घायलों को जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर के बाद जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हादसे में घायल व्यक्तियों से मिले। इस दौरान सीएम के साथ कई मंत्री और विधायक के अलावा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इसके बाद सीएम भजनलाल पीडितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि हादसे में 19 यात्रियों की मौके पर ही जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। 16 यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया था। इसमें एक की मृत्यु हो गई। कुल 20 की मृत्यु हुई है।
राजेश मीणा ने बताया कि बस बिल्कुल नई थी। एक अक्टूबर को ही बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था और यह संभवत: उसका तीसरा चक्कर था। बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। एसी की वायरिंग में भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। फिर पर्दों और ज्वलनशील रैग्जीन की सीटें चपेट में आने से आग भीषण हो गई। इस संबंध में और जांच की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग