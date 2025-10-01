जोधपुर एम्स में चमत्कार! NSG कमांडो ने हमला कर काट दिए थे हरलाल के दोनों हाथ, डॉक्टरों ने 12 घंटे सर्जरी कर जोड़ा



उसे अगले दिन बाड़मेर से एम्स जोधपुर रेफर किया गया। एम्स के डॉक्टरों ने सर्जरी शुरू की, जो 12 घंटे तक चली। दस दिन बाद अब हरलाल की अंगुलियों में मूवमेंट शुरू हो गया। हलचल देख डॉक्टर और अस्पतालकर्मी खुश दिखे। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 3 से 4 सप्ताह में हरलाल का हाथ सामान्य रूप से काम करने लग जाएगा। यानी दिवाली पर हरलाल अपने हाथों से दीयों से घर का रोशन कर सकेगा।