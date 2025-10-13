Jodhpur : जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आपस में भिड़े छात्र, आपसी कहासुनी बताकर सुलझाया मामला

Jodhpur : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयुर्वेद इंटर्न छात्र और होम्योपैथिक कॉलेज के फर्स्ट ईयर छात्रों के बीच मेस में खाने के दौरान विवाद हो गया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया और इंटर्न छात्रों ने होम्योपैथिक छात्रों के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोमवार को सामने आया।