Jodhpur : जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आपस में भिड़े छात्र, आपसी कहासुनी बताकर सुलझाया मामला

फाइल फोटो पत्रिका
Jodhpur : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयुर्वेद इंटर्न छात्र और होम्योपैथिक कॉलेज के फर्स्ट ईयर छात्रों के बीच मेस में खाने के दौरान विवाद हो गया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया और इंटर्न छात्रों ने होम्योपैथिक छात्रों के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोमवार को सामने आया।
घटना की जानकारी मिलते ही विवि प्रशासन ने यूजीसी की एंटी रैगिंग ब्यूरो में चार आयुर्वेद इंटर्न के खिलाफ शिकायत भेज दी। यूजीसी के निर्देश के बाद शनिवार को आयुर्वेद कॉलेज और होम्योपैथिक कॉलेज की एंटी रैगिंग समितियों की संयुक्त बैठक बुलाई।
बैठक में दोनों पक्षों के छात्रों को बुलाकर लिखित में आश्वासन लिया गया कि वे आगे इस तरह की घटना नहीं दोहराएंगे। छात्रों ने लिखित में कहा कि अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते और आपसी समझौता हो गया है।
यह रैगिंग का मामला नहीं था। आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों कॉलेजों के छात्र अलग-अलग विभागों से जुड़े हैं। घटना केवल आपसी तकरार तक सीमित थी, जिसका निपटारा लिखित समझौते के माध्यम से कर दिया गया है।
प्रो. चंदनसिंह, प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद विवि जोधपुर
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग