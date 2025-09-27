Jodhpur-Delhi Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली कैंट नई वंदे भारत एक्सप्रेस का आज से होगा नियमित संचालन, इन 8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

जोधपुर। जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शनिवार (27 सितंबर) से नियमित संचालन प्रारंभ होगा। जोधपुर मंडल से चलने वाली दूसरी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर रेल यात्रियों में उत्साह है। ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर वंदेभारत का उद्घाटन किया था।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन 26481, जोधपुर-दिल्ली कैंट-वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार 27 सितंबर से सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) जोधपुर से सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 26482, दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) 27 सितंबर से दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11.20 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्रा के लिए रिजर्वेशन पहले ही शुरू किया जा चुका है।
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवागमन में मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जिसमें सात वातानुकूलित कुर्सीयान व एक एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर मंडल की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। इससे पहले जोधपुर से साबरमती स्टेशनों के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 से चलना प्रारंभ हुई थी।
यह ट्रेन जोधपुर के पर्यटन स्थलों, मेड़ता में मीराबाई के मंदिर, मकराना के मार्बल उद्योग, सांभर की नमक इंडस्ट्रीज, जयपुर में पर्यटन शिक्षा एवं चिकित्सा, अलवर के निकट सरिस्का अभयारण्य भर्तृहरि और पांडुपोल दर्शनार्थियों और गुड़गांव में रोजगार के लिए आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।