Jodhpur-Delhi Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली कैंट नई वंदे भारत एक्सप्रेस का आज से होगा नियमित संचालन, इन 8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन 26481, जोधपुर-दिल्ली कैंट-वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार 27 सितंबर से सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) जोधपुर से सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 26482, दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) 27 सितंबर से दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11.20 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्रा के लिए रिजर्वेशन पहले ही शुरू किया जा चुका है।