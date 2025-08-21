Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Vande Bharat Train: सूर्यनगरी के लिए बड़ी खबर, जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी

Jodhpur-Delhi Vande Bharat train: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने जताया प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार, वाया जयपुर चलेगी नई वंदे भारत।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 21, 2025

वंदे भारत ट्रेन। फाइल फोटो- पत्रिका

Vande Bharat train: जोधपुर के लिए बड़ी खुशखबर है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के संचालक को मंजूरी मिल गई है। इस बाबत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेखावत को पत्र भेजकर अवगत कराया। जोधपुर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर से होकर जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह निर्णय इस मार्ग के यात्रियों के लिए निश्चय ही एक अति-महत्वपूर्ण सौगात है। नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन यात्रा को नई गति, आधुनिक सुविधा और आराम के साथ-साथ समय की विशेष बचत भी सुनिश्चित करेगा।

शेखावत ने जताया आभार

शेखावत ने इस उल्लेखनीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। शेखावत ने बताया कि हाल में मैंने इस विषय पर रेल मंत्री को पत्र सौंपकर अनुरोध किया था। इतनी शीघ्रता से वंदे भारत को स्वीकृति मिलना, उनके जनहित के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

Updated on:

21 Aug 2025 05:08 pm

Published on:

21 Aug 2025 05:07 pm

