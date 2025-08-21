Vande Bharat Train: सूर्यनगरी के लिए बड़ी खबर, जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी

Vande Bharat train: जोधपुर के लिए बड़ी खुशखबर है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के संचालक को मंजूरी मिल गई है। इस बाबत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेखावत को पत्र भेजकर अवगत कराया। जोधपुर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर से होकर जाएगी।