जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई : ₹8 करोड़ की पकड़ी गई एमडीएमए ड्रग्स… दिल्ली नंबर की गाड़ी से हो रही थी तस्करी

आरोपी श्रवण कुमार कुख्यात 007 गैंग का गुर्गा है। उसके खिलाफ लूट व हत्या के प्रयास के दो मामले पहले से दर्ज हैं। वह और दीनाराम एसयूवी लेकर बालोतरा गए थे, जहां से चार किलो एमडीएमए ड्रग्स खरीदकर लाए थे। यह ड्रग्स लोहावट व फलोदी के युवाओं को सप्लाई करने वाले थी। इनसे पूछताछ में बालोतरा के मुख्य तस्कर का नाम सामने आया है। जिसकी तलाश की जा रही है।