जोधपुर

जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई : ₹8 करोड़ की पकड़ी गई एमडीएमए ड्रग्स… दिल्ली नंबर की गाड़ी से हो रही थी तस्करी

पुलिस अधीक्षक फलोदी कुंदन कंवरिया ने बताया कि दिल्ली नम्बर की कार में भारी मात्रा में एमडीएमए ड्रग्स की खेप लाई जा रही थी। अफीम का 40 ग्राम दूध भी मिला है।

जोधपुर

Kamal Mishra

Aug 27, 2025

MDM drugs seized
पकड़े गए एमडीएम तस्कर (फोटो-पत्रिका)

फलोदी। लोहावट थाना पुलिस ने जिला विशेष टीम (डीएसटी) की मदद से शिवपुरी में दिल्ली नम्बर की कार से 4.03 किलो एमडीएमए ड्रग्स जब्त करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत बाजार में 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। एमडीएमए ड्रग्स जब्त करने संबंधी यह जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

पुलिस अधीक्षक फलोदी कुंदन कंवरिया ने बताया कि दिल्ली नम्बर की कार में भारी मात्रा में एमडीएमए ड्रग्स की खेप लाई जा रही थी। डीएसटी फलोदी के कांस्टेबल सहीराम को इसकी सूचना मिली। कार को पकड़ने के लिए सोमवार को नाकाबंदी कराई गई। लोहावट थाना पुलिस ने शिवपुरी में दिल्ली नम्बर की कार रुकवाई।

अफीम का 40 ग्राम दूध भी मिला

तलाशी लेने पर उसमें चार किलो एमडीएमए ड्रग्स व अफीम का 40 ग्राम दूध मिला। एनडीपीएस एक्ट में एफआइआर दर्ज कर मादक पदार्थ जब्त किए गए। पल्ली गांव निवासी दीनाराम भादू (31) पुत्र बुधाराम व ओसियां थानान्तर्गत भाखरी निवासी श्रवण कुमार मांजू (30) पुत्र मनोहरलाल को गिरफ्तार किया। कार भी जब्त की गई। जब्त ड्रग्स आठ करोड़ की बताई जा रही है।

पहले जब्त की जा चुकी है तीन किलो एमडीएमए

चार किलो एमडीएमए ड्रग्स जब्त करना जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले लोहावट में ही तीन किलो ड्रग्स जब्त की गई थी।

कोल्हापुर में एनकाउंटर में पकड़ा था, मकोका लगाया था

हथियारों के दम पर जोधपुर व बीकानेर पुलिस के नाक में दम करने वाली 007 गैंग के भींयासर निवासी श्याम पूनिया, भाटेलाई पुरोहितान निवासी श्रीराम मांजू व भाखरी निवासी श्रवण बिश्नोई को 28 जनवरी 2020 में एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र की कोल्हापुर पुलिस ने पकड़ा था। इन पर मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) लगाया गया था।

फलोदी व लोहावट के युवाओं को बेचनी थी

आरोपी श्रवण कुमार कुख्यात 007 गैंग का गुर्गा है। उसके खिलाफ लूट व हत्या के प्रयास के दो मामले पहले से दर्ज हैं। वह और दीनाराम एसयूवी लेकर बालोतरा गए थे, जहां से चार किलो एमडीएमए ड्रग्स खरीदकर लाए थे। यह ड्रग्स लोहावट व फलोदी के युवाओं को सप्लाई करने वाले थी। इनसे पूछताछ में बालोतरा के मुख्य तस्कर का नाम सामने आया है। जिसकी तलाश की जा रही है।

तह तक जाने का प्रयास है, कुछ नाम आए हैं

कार से चार किलो एमडीएमए ड्रग्स जब्त की गई है। जो सबसे बड़ी कार्रवाई है। दो जनों को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में कुछ नाम सामने आए हैं। इन्हें भी पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सप्लायर तक पहुंचकर पूरी चेन पकड़ी जाएगी। -राजेश मीणा, पुलिस महानिरीक्षक रेंज, जोधपुर

