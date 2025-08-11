Jodhpur News : जोधपुर में एलिवेटेड रोड के टेंडर में 16वीं बार संशोधन, अब 26 अगस्त को खुलेगा

Jodhpur News : जोधपुर के हार्ट लाइन पर एलिवेटेड रोड के टेंडर में 16वीं बार संशोधन हुआ है। टेंडर 11 अगस्त को खुलना था। उसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह टेंडर 26 अगस्त को खुलेगा। खास बात यह है कि यह संशोधन लगातार हो रहे हैं और बजट बढ़ने के बाद भी एलिवेटेड रोड धरातल पर नहीं आ रही।