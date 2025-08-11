Jodhpur News : जोधपुर में एलिवेटेड रोड के टेंडर में 16वीं बार संशोधन, अब 26 अगस्त को खुलेगा

Jodhpur News : जोधपुर के हार्ट लाइन पर एलिवेटेड रोड के टेंडर में 16वीं बार संशोधन हुआ है। टेंडर 11 अगस्त को खुलना था। उसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह टेंडर 26 अगस्त को खुलेगा। खास बात यह है कि यह संशोधन लगातार हो रहे हैं और बजट बढ़ने के बाद भी एलिवेटेड रोड धरातल पर नहीं आ रही।
जोधपुर शहर के महामंदिर सर्कल से लेकर आखलिया चौराहा तक प्रस्तावित तीन लेयर एलिवेटेड रोड को केन्द्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बनवाया जाना है। नवम्बर 2024 को पहली बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे आज तक पूरा नहीं किया जा सका है।
केन्द्र सरकार ने इसका बजट भी करीब 300 करोड़ बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही तारीखें भी बढ़ती गई। हाल ही में इसमें 16वां संशोधन हुआ और अब टेंडर जमा करवाने की अंतिम तारीख 25 अगस्त और खोलने की तारीख 26 अगस्त तय की गई है।
यह 7.6 किमी की एलिवेटेड रोड पहले 900 करोड़ से कुछ ज्यादा बजट की रखी गई। करीब सात माह तक इसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाई और बार-बार तारीख बढ़ने के बाद इसका 300 करोड़ से ज्यादा का बजट बढ़ाया गया। यह बजट अब 1200 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, लेकिन अब तक टेंडर प्रक्रिया में ही उलझा हुआ है।