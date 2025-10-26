Rajasthan: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा का मोबाइल खुलवाकर देखी पर्सनल चैट, शिक्षा निदेशालय ने लिया एक्शन

जोधपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में शनिवार को छात्रा अपने साथ मोबाइल लेकर आई थी। प्रिंसिपल ने छात्रा से मोबाइल फोन जब्त कर फोन का लॉक खुलवाकर वाट्सऐप, इंस्टाग्राम, कॉल डिटेल्स और गैलरी की जांच की थी। यह कृत्य उन्होंने स्वयं लिखित रूप में स्वीकार भी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जोधपुर की रिपोर्ट में इस कार्रवाई को छात्रा की निजता का हनन बताया गया।