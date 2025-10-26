Rajasthan: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा का मोबाइल खुलवाकर देखी पर्सनल चैट, शिक्षा निदेशालय ने लिया एक्शन

फोटो पत्रिका
जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का शर्मनाक कृत्य सामने आया है। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (रावि) के प्रिंसिपल ने छात्रा का लॉक मोबाइल खुलवाकर चेक किया। मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने कार्यवाहक प्रिंसिपल शकील अहमद को निलंबित कर दिया है।
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार अहमद पर कक्षा 11 की छात्रा की निजता का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान प्रिंसिपल का मुख्यालय बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा।
जोधपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में शनिवार को छात्रा अपने साथ मोबाइल लेकर आई थी। प्रिंसिपल ने छात्रा से मोबाइल फोन जब्त कर फोन का लॉक खुलवाकर वाट्सऐप, इंस्टाग्राम, कॉल डिटेल्स और गैलरी की जांच की थी। यह कृत्य उन्होंने स्वयं लिखित रूप में स्वीकार भी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जोधपुर की रिपोर्ट में इस कार्रवाई को छात्रा की निजता का हनन बताया गया।
