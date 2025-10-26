Jodhpur: खुशबू की मौत मामले में पति गिरफ्तार, ससुर हिरासत में; रात को पोस्टमार्टम पर बनीं सहमति

परिजन का आरोप है कि दहेज व कार लाने का दबाव डालकर खुशबू को प्रताडि़त किया जा रहा था। आरोपियों ने उसे जहर दिया था। परिजन व समाज के लोग दूसरे दिन भी मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर कर रहे थे। धरने में भाजपा के सुमेरसिंह, कांग्रेस के किशोरसिंह व आरएलपी के थानसिंह डोली, सतीश सिंह राजपुरोहित भी शामिल हुए। महामंदिर थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह देवड़ा ने बताया कि मांगों पर सहमति बनने के बाद देर रात धरना समाप्त किया गया। अब संभवत: रविवार को बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।