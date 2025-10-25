Rajasthan Crime: चाकू की नोक पर अपहरण… फिर बनाया विवाहिता का अश्लील वीडियो; 2 शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

प्रतीकात्मक तस्वीर
Sawai Madhopur Crime News: सवाईमाधोपुर जिले के एक गांव में 40 वर्षीय विवाहिता ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए चाकू की नोक पर अपहरण तथा बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरपीएस अधिकारी को सौंपी है। घटना 12 अक्टूबर की बताई गई है।
इससे पूर्व 13 अक्टूबर को पति ने पत्नी के गुम होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवाहिता की तलाश के दौरान पुलिस ने महिला को पीहर से दस्तयाब कर बयानों के आधार पर मां व भाई-भाभी के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को महिला पति के साथ सबंधित थाने पहुंची।
पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह ग्राम पंचायत में मनरेगा में काम करती थी। 12 अक्टूबर की रात को घर के बाहर लघुशंका के लिए निकली। इस दौरान दो व्यक्ति घर के बाहर बाइक लेकर खड़े थे। एक आरोपी ने हाथ पकड़ कर कुछ सुंघाया, जिससे वह अचेत हो गई।
दोनो आरोपी बाइक पर उसे बैठाकर सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन ले गए। जहां से एक आरोपी वापस गया। दूसरे आरोपी ने रेलवे स्टेशन से दूर ले जाकर महिला का अश्लील वीडियो बनाया। चाकू दिखा कर इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। यहां से ट्रेन में बैठा कर जयपुर ले गया। वहां भी बलात्कार किया।
13 अक्टूबर को आरोपी ने महिला को सवाईमाधोपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। स्टेशन से उतर कर महिला पीहर चली गई। आरोपी ने महिला को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग