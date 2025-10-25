Rajasthan Crime: चाकू की नोक पर अपहरण… फिर बनाया विवाहिता का अश्लील वीडियो; 2 शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

Sawai Madhopur Crime News: सवाईमाधोपुर जिले के एक गांव में 40 वर्षीय विवाहिता ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए चाकू की नोक पर अपहरण तथा बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरपीएस अधिकारी को सौंपी है। घटना 12 अक्टूबर की बताई गई है।