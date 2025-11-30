Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur IIT: अंतरिक्ष से सीमा तक नई उड़ान, ऑक्सीजन से चलने वाले स्क्रैमजेट इंजन से एंटी ड्रोन सिस्टम तक नवाचार

आईआईटी जोधपुर विज्ञान व रणनीतिक क्षमताओं में बड़ी छलांग लगा रहा है। स्क्रैमजेट इंजन, स्वदेशी यूएवी, एंटी-ड्रोन सिस्टम, उन्नत मिश्र धातु, थार अनुसंधान और देश का पहला विधि-प्रौद्योगिकी केंद्र जैसी छह प्रमुख पहलों से संस्थान ‘फ्यूचर-रेडी भारत’ निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

image

संदीप पुरोहित

Nov 30, 2025

Jodhpur IIT

Jodhpur IIT and Avinash Kumar Agarwal (Patrika Photo)

जोधपुर: अंतरिक्ष उड़ानों, सीमा सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और थार मरुस्थल की चुनौतियों जैसे विविध क्षेत्रों में आईआईटी जोधपुर ने उल्लेखनीय वैज्ञानिक प्रगति की है। संस्थान की ओर से किए जा रहे शोध और नवाचार भारत की रणनीतिक क्षमताओं को नई ऊंचाई देने वाले साबित हो रहे हैं।

स्क्रैमजेट इंजन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, उन्नत मिश्र धातु, स्वदेशी यूएवी और विधि-प्रौद्योगिकी केंद्र जैसी पहलों से यह संस्थान भविष्य के 'फ्यूचर-रेडी भारत' के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

विज्ञान की छह बड़ी छलांगें


1- हवा से ऑक्सीजन लेकर उड़ेगा रॉकेट
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अरुण कुमार और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डिवीजन की टीम ऐसा स्क्रैमजेट इंजन विकसित कर रही है, जो उड़ान के दौरान हवा से सीधे ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। इससे रॉकेट हल्के, किफायती और अधिक गति से उड़ने में सक्षम होंगे।

2- स्वदेशी यूएवी व डीप-टेक नवाचार
मानवरहित हवाई वाहनों और डीप-टेक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आइडियाफोर्ज कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। इसके तहत यूएवी इंजनों, सामग्रियों, निर्माण तकनीकों, 5-जी एकीकरण, भू-मानचित्रण, ऑब्जेक्ट इंडेक्सिग और उड़ान क्षमता बढ़ाने पर संयुक्त शोध किया जाएगा।

3- एयरोस्पेस में मेक इन इंडिया की छलांग
प्रोफेसर एस.एस. नेने, शोधार्थी ए.आर. बालपांडे और ए. दत्ता की टीम ने टाइटेनियम-एल्युमिनाइड मिश्र धातु तैयार की है, जो एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रयुक्त धातुओं के लिए नया विकल्प प्रदान करेगी। इससे ईंधन-कुशल एयरोइंजन निर्माण को बड़ी मजबूती मिलेगी।

4- सीमा पर निगरानी को मजबूत करने की पहल
सीमा सुरक्षा बल और आईआईटी जोधपुर के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत ड्रोन व एंटी-ड्रोन तकनीक, एआई आधारित निगरानी प्रणाली, सुरक्षित संचार नेटवर्क और स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन पर कार्य किया जा रहा है। संस्थान में संचालित 'मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च' रक्षा-सुरक्षा क्षेत्र में शोध कर रहा है।

5- विधि में प्रौद्योगिकी का संगम
एनएलयू जोधपुर और आईआईटी जोधपुर मिलकर देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रहे हैं। यह केंद्र एआई आधारित न्याय प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, फिनटेक-मेडटेक विनियम और उभरती प्रौद्योगिकियों के एथिकल गवर्नेस पर शोध करेगा।

6- थार की चुनौतियों पर शोध
थार डिजाइन कार्यक्रम के अंतर्गत ऊंचे तापमान, तीव्र यूवी विकिरण और जल-अभाव वाले मरुस्थलीय वातावरण में मानव अनुकूलन पर अध्ययन किया जा रहा है। शोध में यह देखा जा रहा है कि अत्यधिक पर्यावरणीय दबाव मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य, श्वसन तंत्र और दीर्घकालीन रोग जोखिम को कैसे प्रभावित करते हैं।

ऊर्जा, कानून, रक्षा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाने के लिए आईआईटी जोधपुर अग्रणी संस्थानों व उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हमारे एमओयू 'फ्यूचर-रेडी भारत' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
-प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी जोधपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में रनिंग के दौरान कांस्टेबल की अचानक मौत, आंख-नाक से निकला खून, हाल में हुआ था प्रमोशन
जयपुर
jaipur police constable died

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 09:46 am

Published on:

30 Nov 2025 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur IIT: अंतरिक्ष से सीमा तक नई उड़ान, ऑक्सीजन से चलने वाले स्क्रैमजेट इंजन से एंटी ड्रोन सिस्टम तक नवाचार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan High Court : सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना में अब सभी करा सकेंगे इलाज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मरीजों को मिली बड़ी राहत

Chief Minister Ayushman Bal Sambal Yojana now everyone can get treatment muscular dystrophy patients big relief Rajasthan High Court Big order
जोधपुर

Rajasthan Cyber Crime : सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 30 से अधिक निर्देश

COURT
जोधपुर

Rajasthan : राजस्थान में खजूर के बाद अब अंजीर की खेती, काजरी ने रचा इतिहास, अगले साल से किसानों की खुल जाएगी लॉटरी

Rajasthan dates now sweetness of figs Kajri has created history farmers lucky next year
जोधपुर

Rajasthan: हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान में यहां गरजी जेसीबी, 150 से ज्यादा अतिक्रमण किए ध्वस्त, पुलिस रही तैनात

AIIMS Road, Jodhpur AIIMS Road, encroachment on Jodhpur AIIMS Road, encroachment removed from Jodhpur AIIMS Road, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Jodhpur Crime: जैकेट पर लिखा था इस गैंगस्टर का नाम, पुलिस ने दुकान पर मारा छापा, दो गिरफ्तार

Lawrence Bishnoi, Gangster Lawrence Bishnoi, Lawrence Bishnoi jacket, Gangster Lawrence Bishnoi jacket, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.