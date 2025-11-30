Jodhpur IIT: अंतरिक्ष से सीमा तक नई उड़ान, ऑक्सीजन से चलने वाले स्क्रैमजेट इंजन से एंटी ड्रोन सिस्टम तक नवाचार

4- सीमा पर निगरानी को मजबूत करने की पहल

सीमा सुरक्षा बल और आईआईटी जोधपुर के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत ड्रोन व एंटी-ड्रोन तकनीक, एआई आधारित निगरानी प्रणाली, सुरक्षित संचार नेटवर्क और स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन पर कार्य किया जा रहा है। संस्थान में संचालित 'मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च' रक्षा-सुरक्षा क्षेत्र में शोध कर रहा है।