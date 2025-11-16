Pravasi Rajasthani: राजस्थान की बदलती तस्वीर से रूबरू होंगे प्रवासी राजस्थानी, निवेश और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI
Pravasi Rajasthani Day: जयपुर। राजस्थान सरकार आगामी 10 दिसंबर को जेईसीसी, जयपुर में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने वाला होगा, बल्कि उन्हें राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहभागी बनने का मजबूत मंच भी प्रदान करेगा। देश और दुनिया में बसे लाखों प्रवासी राजस्थानियों के लिए यह दिन मातृभूमि से भावनात्मक पुनर्संपर्क और विकास यात्रा में साझेदारी का महत्वपूर्ण अवसर बनेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित होकर राजस्थान तेज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तन की रफ्तार बढ़ाने में प्रवासी समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी राजस्थानी दिवस इसी दिशा में एक अभिनव प्रयास है, जिसके माध्यम से विदेशों में बसे राजस्थानियों की उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें निवेश, नवाचार एवं सामाजिक योगदान के अवसरों से जोड़ा जाएगा।
इस आयोजन में राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, लोककला, इतिहास और परंपराओं से जुड़ी भव्य प्रस्तुतियाँ होंगी। एक विशेष सांस्कृतिक संध्या प्रवासियों को अपने मूल से भावनात्मक रूप से जोड़ देगी। इसी के साथ, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जल संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा का समग्र परिचय मिल सके।
सेक्टोरल सेशन्स इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे, जिनमें विशेषज्ञ राजस्थान की बदलती औद्योगिक परिस्थितियों और निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में पारंपरिक हैरिटेज टूरिज्म के साथ एडवेंचर और वॉटर-बेस्ड पर्यटन की संभावनाओं पर विचार साझा किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, फार्मा, हेल्थ टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव प्रस्तुत करेंगे।
विशेष एनआरआर ओपन हाउस सत्र में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टरों से जुड़े वे प्रवासी भी भाग लेंगे, जिन्हें ‘प्रवासी राजस्थानी सम्मान’ मिल चुका है।
