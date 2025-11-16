Pravasi Rajasthani: राजस्थान की बदलती तस्वीर से रूबरू होंगे प्रवासी राजस्थानी, निवेश और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे

सेक्टोरल सेशन्स इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे, जिनमें विशेषज्ञ राजस्थान की बदलती औद्योगिक परिस्थितियों और निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में पारंपरिक हैरिटेज टूरिज्म के साथ एडवेंचर और वॉटर-बेस्ड पर्यटन की संभावनाओं पर विचार साझा किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, फार्मा, हेल्थ टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

विशेष एनआरआर ओपन हाउस सत्र में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टरों से जुड़े वे प्रवासी भी भाग लेंगे, जिन्हें ‘प्रवासी राजस्थानी सम्मान’ मिल चुका है।