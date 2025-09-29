Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: 8वीं का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर 5वीं पास बना डाकिया, उम्र 10 साल कम दिखाई

राजस्थान के जोधपुर जिले में ग्रामीण डाक सेवक ने आठवीं उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर पिता की जगह अनुकपा नौकरी हासिल कर ली। जानिए पूरा मामला-

2 min read

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Sep 29, 2025

जोधपुर। ओसियां तहसील के चेराई सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक ने खुद की उम्र दस साल कम दिखाकर आठवीं उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर पिता की जगह अनुकपा नौकरी हासिल कर ली। उसने डाबड़ी गांव की जिस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का आठवीं पास प्रमाण पत्र पेश किया, वह उस समय क्रमोन्नत ही नहीं हुआ था। सीबीआइ ने ग्राम डाक सेवक के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज से नौकरी हासिल करने की एफआइआर दर्ज की है।

सूत्रों के अनुसार बनाड़ रोड पर लक्ष्मण नगर ए निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर सीबीआइ ने चेराई सर्कल के बेरड़ों का बास में पदस्थापित ग्राम डाक सेवक डाबड़ी निवासी किशनसिंह पुत्र नरपतसिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

आरोप है कि डाबड़ी निवासी किशनसिंह भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक है और चेराई सर्कल के बेरड़ों का बास गांव में पदस्थापित है। पिता नरपतसिंह डाकिया थे। वर्ष 1996 में पिता का निधन होने के बाद अनुकपा पर डाबड़ी गांव में बतौर डाकिया नौकरी पर लगा था।

बाद में उसका तबादला चेराई डाकघर में कर दिया गया था। वर्ष 1960 में जन्मतिथि वाले किशनसिंह ने डाबड़ी गांव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय से 5वीं उत्तीर्ण की थी। इस विद्यालय को वर्ष 1984 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। वर्ष 1986 में पहला आठवीं उत्तीर्ण बैच पास आउट हुआ था।

नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा

उधर, किशनसिंह 5वीं पास के बाद गांव में वर्ष 1986 में वार्ड पंच बना था। वर्ष 1996 में पिता के निधन हुआ, तब किशनसिंह 36 साल का था। पिता की जगह डाकिए की नौकरी के लिए डाक विभाग में 8वीं उत्तीर्ण योग्यता थी। ऐसे में उसने गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का आठवीं पास प्रमाण पत्र पेश कर डाबड़ी में डाकिए की नौकरी पर लगा था।

आरोप है कि किशनसिंह ने आठवीं कक्षा पास ही नहीं की थी। नौकरी के लिए उसने न सिर्फ फर्जी व कूटरचित आठवीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र बनवाया बल्कि उसमें अपनी उम्र भी दस साल कम दिखा दी थी। ताकि वह अधिक साल तक नौकरी कर सके।

शिकायत में दावा

आरोप है कि किशनसिंह की शादी वर्ष 1980 में हुई थी। वर्ष 1982 में उसके पहला बच्चा हुआ था। यह बेटा भी ओसियां के डाक विभाग में कार्यरत है। शिकायकर्ता ने दावा किया है कि आरोपी ग्राम डाक सेवक की वर्तमान उम्र 65 साल है। बेटे व पिता की जन्मतिथि का मिलान करने से स्पष्ट हो जाएगा कि बेटे के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, 100 बीघा जमीन पर बना रिसॉर्ट जमींदोज; भूमाफिया में हड़कंप
अलवर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: 8वीं का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर 5वीं पास बना डाकिया, उम्र 10 साल कम दिखाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

माता की छत्रछाया में संकट मुक्त रहा फलोदी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमले भी नाकाम

Latiyal mata temple
जोधपुर

Indian Railways: ट्रेनों को आमने-सामने भिड़ंत से बचाएगा कवच सिस्टम, 2300 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जानिए विशेषताएं

jalore train news
Patrika Special News

पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 : झूम उठा जोधपुर शहर, खनकते डांडिया से महकी शाम, देखें तस्वीरें…

Patrika Maharas Dandiya Festival 2025
जोधपुर

Jodhpur: सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और आसाराम के बाद सोनम वांगचुक, फिर सुर्खियों में आई जोधपुर सेंट्रल जेल

jodhpur jail
जोधपुर

सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचा शख्स, पुलिस ने हिरासत में लिया

Jodhpur Central Jail
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.