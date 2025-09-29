Jodhpur News: 8वीं का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर 5वीं पास बना डाकिया, उम्र 10 साल कम दिखाई

जोधपुर। ओसियां तहसील के चेराई सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक ने खुद की उम्र दस साल कम दिखाकर आठवीं उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर पिता की जगह अनुकपा नौकरी हासिल कर ली। उसने डाबड़ी गांव की जिस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का आठवीं पास प्रमाण पत्र पेश किया, वह उस समय क्रमोन्नत ही नहीं हुआ था। सीबीआइ ने ग्राम डाक सेवक के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज से नौकरी हासिल करने की एफआइआर दर्ज की है।