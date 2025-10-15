जोधपुर में सनसनी: भोपालगढ़ में महिला की संदिग्ध मौत, रसोई में खून से सना मिला शव, बाहर से कुंडी थी बंद

महिला की संदिग्ध मौत (फोटो- पत्रिका)
जोधपुर: भोपालगढ़ कस्बे की आदर्श कॉलोनी में मंगलवार रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव घर की रसोई में लगी चारपाई पर खून से सना हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, रात में इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।
थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि मंगलवार की रात करीब साढ़े नौ बजे स्थानीय पुलिस थाने में सूचना मिली कि कस्बे की आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। इस पर वे तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में अकेली ही रहती थी और मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे तक आसपास के लोगों को जब घर से कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोस की कुछ महिलाओं ने वहां जाकर देखा। तब घर की रसोई में चारपाई पर महिला मृत अवस्था में पड़ी थी और उसके शरीर पर चादर भी ओढ़ी हुई थी। जबकि चारपाई के नीचे खून के कुछ धब्बे भी नजर आ रहे थे और रसोई के भी बाहर से कुंडी लगी हुई थी।
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। बाद में उनकी सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक भूराराम खिलेरी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना करने के साथ ही थाना प्रभारी को मामले की गहनता से जांच-पड़ताल शुरू करने के निर्देश दिए।
साथ ही मौके से ही घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस को घटना के संबंध में अवगत कराया। वहीं, पुलिस ने एफएसएल, डॉग स्क्वॉयड व डीएसटी टीम को भी सूचना कर दी है और सभी टीमें बुधवार सुबह मौके पर आकर घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने का काम करेंगी।
प्रथम दृष्टया पुलिस को पता चला है कि मृतका के सिर पर गहरी चोट के एवं शरीर के कुछ अन्य हिस्सों पर हल्की चोटों के निशान नजर आ रहे हैं। साथ ही शव पर कपड़ा ओढ़ाए हुए होने एवं रसोई के बाहर से कुंडी बंद होने से पुलिस को महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने का अंदेशा भी लग रहा है।
बताया जा रहा है कि मृतका के पति भंवरलाल सेवग का कुछ साल पहले निधन हो चुका है और इसके बाद से ही वह घर में अकेली ही रहती थी। उसके केवल तीन बेटियां ही हैं और सभी की शादी हो रखी है। ऐसे में वह अक्सर अपनी बेटियों के पास उनके ससुराल चली जाती थीं और कभी कभार यहां आ जाती थी।
आसपास के लोगों ने बताया कि वह शांत स्वभाव की महिला थी और नियमित रूप से पड़ोसियों से मेलजोल रखती थी। वह दो दिन पहले ही यहां आई थी और आज सुबह से उसके घर में कोई हलचल नहीं होने पर एवं शाम को पड़ोस में एक बेटी का फोन आने पर पड़ोस की महिलाओं ने घर में जाकर देखा और तब उन्हें घटना की जानकारी मिली।
फिलहाल, महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ की मोर्चरी में रखवाया है। जहां बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे हत्या ही मानकर जांच कर रही है। डीएसपी भूराराम खिलेरी ने बताया कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी हत्या कैसे हुई और कब हुई है। वहीं, पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
दूसरी ओर घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और घटना की सूचना मिलने पर आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों व महिलाओं की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सभी लोग यह जानने को उत्सुक नजर आए कि आखिर महिला की संदिग्ध मौत के पीछे क्या कारण रहे।
