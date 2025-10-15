जोधपुर में सनसनी: भोपालगढ़ में महिला की संदिग्ध मौत, रसोई में खून से सना मिला शव, बाहर से कुंडी थी बंद



बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में अकेली ही रहती थी और मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे तक आसपास के लोगों को जब घर से कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोस की कुछ महिलाओं ने वहां जाकर देखा। तब घर की रसोई में चारपाई पर महिला मृत अवस्था में पड़ी थी और उसके शरीर पर चादर भी ओढ़ी हुई थी। जबकि चारपाई के नीचे खून के कुछ धब्बे भी नजर आ रहे थे और रसोई के भी बाहर से कुंडी लगी हुई थी।