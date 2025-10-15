Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में सनसनी: भोपालगढ़ में महिला की संदिग्ध मौत, रसोई में खून से सना मिला शव, बाहर से कुंडी थी बंद

महिला का शव घर की रसोई में लगी चारपाई पर खून से सना हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली कि भोपालगढ़ कस्बे की आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है।

3 min read

जोधपुर

image

Arvind Rao

Oct 15, 2025

Jodhpur News

महिला की संदिग्ध मौत (फोटो- पत्रिका)

जोधपुर: भोपालगढ़ कस्बे की आदर्श कॉलोनी में मंगलवार रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव घर की रसोई में लगी चारपाई पर खून से सना हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, रात में इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।


थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि मंगलवार की रात करीब साढ़े नौ बजे स्थानीय पुलिस थाने में सूचना मिली कि कस्बे की आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। इस पर वे तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।


बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में अकेली ही रहती थी और मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे तक आसपास के लोगों को जब घर से कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोस की कुछ महिलाओं ने वहां जाकर देखा। तब घर की रसोई में चारपाई पर महिला मृत अवस्था में पड़ी थी और उसके शरीर पर चादर भी ओढ़ी हुई थी। जबकि चारपाई के नीचे खून के कुछ धब्बे भी नजर आ रहे थे और रसोई के भी बाहर से कुंडी लगी हुई थी।


स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। बाद में उनकी सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक भूराराम खिलेरी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना करने के साथ ही थाना प्रभारी को मामले की गहनता से जांच-पड़ताल शुरू करने के निर्देश दिए।


साथ ही मौके से ही घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस को घटना के संबंध में अवगत कराया। वहीं, पुलिस ने एफएसएल, डॉग स्क्वॉयड व डीएसटी टीम को भी सूचना कर दी है और सभी टीमें बुधवार सुबह मौके पर आकर घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने का काम करेंगी।


प्रथम दृष्टया पुलिस को पता चला है कि मृतका के सिर पर गहरी चोट के एवं शरीर के कुछ अन्य हिस्सों पर हल्की चोटों के निशान नजर आ रहे हैं। साथ ही शव पर कपड़ा ओढ़ाए हुए होने एवं रसोई के बाहर से कुंडी बंद होने से पुलिस को महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने का अंदेशा भी लग रहा है।


बताया जा रहा है कि मृतका के पति भंवरलाल सेवग का कुछ साल पहले निधन हो चुका है और इसके बाद से ही वह घर में अकेली ही रहती थी। उसके केवल तीन बेटियां ही हैं और सभी की शादी हो रखी है। ऐसे में वह अक्सर अपनी बेटियों के पास उनके ससुराल चली जाती थीं और कभी कभार यहां आ जाती थी।


आसपास के लोगों ने बताया कि वह शांत स्वभाव की महिला थी और नियमित रूप से पड़ोसियों से मेलजोल रखती थी। वह दो दिन पहले ही यहां आई थी और आज सुबह से उसके घर में कोई हलचल नहीं होने पर एवं शाम को पड़ोस में एक बेटी का फोन आने पर पड़ोस की महिलाओं ने घर में जाकर देखा और तब उन्हें घटना की जानकारी मिली।


फिलहाल, महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ की मोर्चरी में रखवाया है। जहां बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।


प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे हत्या ही मानकर जांच कर रही है। डीएसपी भूराराम खिलेरी ने बताया कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी हत्या कैसे हुई और कब हुई है। वहीं, पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।


दूसरी ओर घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और घटना की सूचना मिलने पर आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों व महिलाओं की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सभी लोग यह जानने को उत्सुक नजर आए कि आखिर महिला की संदिग्ध मौत के पीछे क्या कारण रहे।

ये भी पढ़ें

Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले, एक की अस्पताल में मौत, CM भजनलाल पहले जैसलमेर फिर जोधपुर पहुंचे
जोधपुर
cm bhajan lal in jodhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 07:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में सनसनी: भोपालगढ़ में महिला की संदिग्ध मौत, रसोई में खून से सना मिला शव, बाहर से कुंडी थी बंद

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले, एक की अस्पताल में मौत, CM भजनलाल पहले जैसलमेर फिर जोधपुर पहुंचे

cm bhajan lal in jodhpur
जोधपुर

Asaram: क्या आसाराम की सजा होगी निलंबित ? राजस्थान हाईकोर्ट नए सिरे से करेगा तय

Asaram rape case
जोधपुर

Rajasthan: जैसलमेर बस अग्निकांड, ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर पहुंचे घायल, MGH की बर्न यूनिट में उपचार जारी

Jaisalmer Bus Fire News
जोधपुर

Patrika Sting News: जिस कफ सिरप पर जमकर हुआ हो-हल्ला, वह बिना पर्ची दुकानों पर बिक रही

dextromethorphan salts
जोधपुर

दिवाली से पहले लुट गए सर्राफा व्यापारी, बुलियन डीलर 6 करोड़ नकद, 3 KG सोना और 100 किलो चांदी लेकर फरार

robbery from gold-silver traders
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.