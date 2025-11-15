Jodhpur Road Accident: अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोग गंभीर घायल, 2 की हालत नाजुक

Jodhpur Road Accident: बिलाड़ा के सरगना के बास के रहने वाले लोग जैतारण में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। खारीया मीठापुर बायपास पर उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।