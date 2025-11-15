Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur Road Accident: अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोग गंभीर घायल, 2 की हालत नाजुक

Jodhpur Road accident: जोधपुर के बिलाड़ा में सड़क हादसा हुआ है। खारीया मीठापुर बाइपास पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत और आठ लोग घायल हो गए।

जोधपुर

image

Arvind Rao

Nov 15, 2025

Jodhpur Road accident

खाई में गिरी कार (फोटो- पत्रिका)

Jodhpur Road Accident: बिलाड़ा के सरगना के बास के रहने वाले लोग जैतारण में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। खारीया मीठापुर बायपास पर उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।


घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रामा सेंटर बिलाड़ा पहुंचाया। ट्रामा सेंटर में अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। घायलों में शामिल दो लोगों की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है।


दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। पुलिस ने वाहन को खाई से निकलवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Road Accident: अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोग गंभीर घायल, 2 की हालत नाजुक

