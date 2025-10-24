Sonam Wangchuck: लेह का एडवाइजरी बोर्ड पहुंचा जोधपुर, सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ आज होगी सुनवाई

सोनम वांगचुक। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। लद्दाख के लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जोधपुर जेल में नजरबंद सोनम वांगचुक के मामले में लेह सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड गठित किया है। पूर्व न्यायाधीश एमके हुजूरा की अध्यक्षता वाली बोर्ड के तीनों सदस्य शुक्रवार को सेन्ट्रल जेल जोधपुर में वांगचुक मामले में सुनवाई करेंगे। इसको लेकर जेल के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।
इस पर लेह सरकार ने जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश एमके हुजूरा की अध्यक्षता में एडवाइजरी बोर्ड गठित किया है। इसमें हुजूरा के साथ बतौर सलाहकार मण्डल अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश मनोज परिहार और सामाजिक कार्यकर्ता स्पल जयेश अंगमो को शामिल किया गया है।
एडवाइजरी बोर्ड के तीनों सदस्य हवाई मार्ग से जोधपुर आए, जहां से वे सर्किट हाउस पहुंचे। वे शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे जोधपुर सेन्ट्रल जेल पहुंचेंगे, जहां वांगचुक मामले में सुनवाई करेंगे। पूरे मामले में वांगचुक का पक्ष भी जानेंगे। इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो के भी मौजूद रहने की संभावना है।
