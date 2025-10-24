Sonam Wangchuck: लेह का एडवाइजरी बोर्ड पहुंचा जोधपुर, सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ आज होगी सुनवाई

जोधपुर। लद्दाख के लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जोधपुर जेल में नजरबंद सोनम वांगचुक के मामले में लेह सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड गठित किया है। पूर्व न्यायाधीश एमके हुजूरा की अध्यक्षता वाली बोर्ड के तीनों सदस्य शुक्रवार को सेन्ट्रल जेल जोधपुर में वांगचुक मामले में सुनवाई करेंगे। इसको लेकर जेल के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।