राजस्थान के इस शहर को बड़ी सौगात: यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनेगी 300 फीट चौड़ी सड़क, जल्द शुरू होगा सर्वे

एनएचएआइ की ओर से शहर के चारों तरफ रिंग रोड तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनवरी में जोधपुर दौरे के दौरान आउटर रिंग रोड का सर्वे करने के लिए जेडीए आयुक्त को कहा था। रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धाराओं के तहत आपसी सहमति से की जाएगी। प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में विकसित भूमि (पट्टा शुदा) आवंटित की जाएगी।