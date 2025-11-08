Jodhpur Firing: हवाई फायर के बाद बस में चढ़ा था बंदूकधारी, ड्राइवर से मांगे थे 5 हजार रुपए, 1 को पकड़ा

बस चालक को धमकाता आरोपी। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शेरगढ़ थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी निजी बस में बंदूक लेकर घुसे एक युवक ने चालक को धमकाते हुए पांच हजार रुपए की मांग की। इससे पहले उसने बस के बाहर हवाई फायर भी किया। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को पकड़ा है।
थानाधिकारी शेरगढ़ के अनुसार आरोपी की पहचान खिरजा निवासी बुद्धसिंह सोढ़ा के रूप में हुई है। उसने शुक्रवार रात अपने साथियों के साथ बस के बाहर हवाई फायर किया और बाद में बंदूक लेकर बस में चढ़ गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई थी। आरोपी ने चालक को धमकाते हुए पांच हजार रुपए बंधी के रूप में मांगे थे।
सूचना मिलने पर शेरगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर बंदूक जब्त की है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बस जैसलमेर से दिल्ली जा रही थी। इस संबंध में बस मालिक गणपतसिंह ने शेरगढ़ थाने में खिरजा गांव निवासी श्रवणसिंह व बुद्धसिंह सोढ़ा के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने और अवैध वसूली के लिए धमकाने की एफआइआर दर्ज कराई थी।
