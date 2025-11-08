Jodhpur Firing: हवाई फायर के बाद बस में चढ़ा था बंदूकधारी, ड्राइवर से मांगे थे 5 हजार रुपए, 1 को पकड़ा

सूचना मिलने पर शेरगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर बंदूक जब्त की है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बस जैसलमेर से दिल्ली जा रही थी। इस संबंध में बस मालिक गणपतसिंह ने शेरगढ़ थाने में खिरजा गांव निवासी श्रवणसिंह व बुद्धसिंह सोढ़ा के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने और अवैध वसूली के लिए धमकाने की एफआइआर दर्ज कराई थी।