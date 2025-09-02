खेजड़ली मेला : सिर से पैर तक सोने से लदी नजर आईं महिलाएं, लाखों में कीमत, देखें तस्वीरें…

खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष मलखान सिंह विश्नोई ने बताया कि मेले की शुरुआत विश्नोई धर्मगुरुओं के सान्निध्य में सुबह हवन और झंडारोहण कर किया गया। केन्द्रीय मंत्री जयंत चौधरी, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, क्षेत्रीय विधायक व विधि मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य मंत्री केके बिश्नोई, राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान अध्यक्ष मलखान बिश्नोई आदि ने भी हवन कुंड में आहुतियां देकर शहीद स्मारक पर 363 शहीदों को नमन किया। इस दौरान महिलाएं सोने की ज्वेलरी से लदी नजर आईं। यहां महिलाएं 50-50 लाख तक के गहने पहनकर पहुंचीं।