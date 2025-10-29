Jodhpur: 126 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 130 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, कैटल रन ओवर जैसे हादसों पर लगेगा ब्रेक, ये किए इंतजाम

इस रेलखंड में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मेटल क्रैश बैरियर नहीं होने के कारण जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच संचालित वंदे भारत ट्रेन को भी जोधपुर से जयपुर के बीच 108 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ही चलाया जा रहा है। जबकि जयपुर से दिल्ली के बीच ट्रेन फुल स्पीड पर दौड़ रही है। क्रैश बैरियर लगने के बाद वंदे भारत ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चलाया जा सकेगा। ऐसा ही हाल जोधपुर-साबरमती का भी है। रेल मंत्रालय ने यह काम आगामी छह महीने में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने बीते जून में जोधपुर से फुलेरा के बीच पहली बार क्रैश बैरियर के लिए 70.66 करोड़ रुपए के दो टेंडर जारी किए थे।