Jodhpur Murder: पड़ोसी नाबालिग ने की थी विधवा महिला की हत्या, जागने पर पत्थर से उतारा मौत के घाट

इस पर वह अल-सुबह दीवार फांदकर महिला के मकान में घुसा था। इस दौरान महिला सो रही थी। तभी आहट होने से महिला की आंख खुली और उठकर बैठ गई। यह देख नाबालिग डर गया और भारी पत्थर उठाकर महिला के सिर पर वार कर दिया। उसके खून बहने लगा और वो वहीं गिर गईं थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी उसे घसीटकर रसोई में ले गया था, जहां चारपाई पर पटककर बाहर से कूंदा लगाकर भाग गया था। 14 अक्टूबर की शाम हत्या का पता लगा था।