Jodhpur Murder: पड़ोसी नाबालिग ने की थी विधवा महिला की हत्या, जागने पर पत्थर से उतारा मौत के घाट

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर/भोपालगढ़। भोपालगढ़ थाना पुलिस ने आदर्श कॉलोनी स्थित मकान में एक महिला की हत्या करने का खुलासा करते हुए शुक्रवार को एक नाबालिग को संरक्षण में लिया। वह मृतका का पड़ोसी है और चोरी करने की नीयत से मकान में घुसा था, लेकिन जाग होने पर भारी पत्थर से सिर पर वार कर महिला की हत्या कर दी थी।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि आदर्श कॉलोनी निवासी कमला देवी (55) पत्नी भंवरलाल सेवग की हत्या का खुलासा किया गया है। एएसपी भोपालसिंह लखावत व वृत्ताधिकारी (भोपालगढ़) भूराराम खिलेरी के निर्देशन में थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई व टीम ने तकनीकी पहलू व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ोस में रहने वाले नाबालिग को पकड़ा और पूछताछ की। तब उसने वारदात स्वीकार कर ली। जिस पर उसे संरक्षण में लिया गया।
उससे हत्या में प्रयुक्त पत्थर और चोरी का मोबाइल, चार्जर व कोड बरामद की गई है। वारदात के बाद पुलिस ने निरीक्षण किया तो महिला की हत्या के समय का अंदाजा लगा। उस आधार पर आस-पास के कैमरों के फुटेज चेक किए गए तो नाबालिग की आवाजाही सामने आ गई थी। कार्रवाई में थानों की पुलिसकर्मियों के अलावा डीएसटी टीम भी शामिल थी।
थानाधिकारी मांगीलान ने बताया कि मृतका कमला के पति का काफी समय पहले निधन हो गया था। उसे तीन पुत्रियां ही हैं। जो शादी के बाद से ससुराल में रहती हैं। पीछे कमला अकेली रहती थी। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग को महिला के अकेली होने की जानकारी थी। उसने महिला के मकान में चोरी करने का निर्णय किया।
यह वीडियो भी देखें
इस पर वह अल-सुबह दीवार फांदकर महिला के मकान में घुसा था। इस दौरान महिला सो रही थी। तभी आहट होने से महिला की आंख खुली और उठकर बैठ गई। यह देख नाबालिग डर गया और भारी पत्थर उठाकर महिला के सिर पर वार कर दिया। उसके खून बहने लगा और वो वहीं गिर गईं थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी उसे घसीटकर रसोई में ले गया था, जहां चारपाई पर पटककर बाहर से कूंदा लगाकर भाग गया था। 14 अक्टूबर की शाम हत्या का पता लगा था।
आरोपी नाबालिग नशे का आदी है। वह स्मैक व एमडी ड्रग्स लेता है। वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। वह रात को सोता तक नहीं है।
