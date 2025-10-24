Rajasthan Gang Rape: राजस्थान में अपहरण कर नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, अश्लील वीडियो भी बनाया

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र में एक नाबालिग व दो युवकों ने बहला-फुसलाकर एक किशोरी का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो बनाकर तीन महीने तक देह शोषण करते रहे और फिर अश्लील वीडियो वायरल भी कर दिया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार व नाबालिग को संरक्षण में लिया है।
जोधपुर पुलिस के अनुसार एक युवक ने 15 साल की पुत्री से सामूहिक बलात्कार करने के संबंध में तीन नामजद के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद मेडिकल कराया। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को भी संरक्षण में ले लिया। तीनों आरोपी पढ़ाई कर रहे हैं।
आरोप है कि गत 20 जुलाई को युवकों ने बहला-फुसलाकर किशोरी का अपहरण कर लिया था। वे उसे गांव से बाहर सुनसान जगह ले गए थे, जहां उसके साथ तीनों ने बलात्कर किया था। आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ब्लैकमेल कर देह शोषण करने लग गए थे। इस बीच आरोपियों ने कुछ दिन पहले पीड़िता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था।
ऐसे में पीड़िता के पिता को पता लग गया। उन्होंने पुत्री से बात की तो उसने पूरी बात बताई। तब पिता व पीड़िता थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी भी पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। मामले की जांच डिप्टी एसपी को सौंपी है। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि घटना 20 जुलाई से 20 अक्टूबर के बीच की बताई जा रही है। बदमाशों ने उनकी नाबालिग बेटी को घर से उठाकर सुनसान जगह पर लेकर गए। जहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची 10वीं की छात्रा है।
