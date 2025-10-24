Rajasthan Gang Rape: राजस्थान में अपहरण कर नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, अश्लील वीडियो भी बनाया

ऐसे में पीड़िता के पिता को पता लग गया। उन्होंने पुत्री से बात की तो उसने पूरी बात बताई। तब पिता व पीड़िता थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी भी पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। मामले की जांच डिप्टी एसपी को सौंपी है। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि घटना 20 जुलाई से 20 अक्टूबर के बीच की बताई जा रही है। बदमाशों ने उनकी नाबालिग बेटी को घर से उठाकर सुनसान जगह पर लेकर गए। जहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची 10वीं की छात्रा है।