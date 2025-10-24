Rajasthan Accident: बहन की डोली उठने से पहले घर से निकली भाई की अर्थी, मातम में बदली शादी की खुशियां

गौरतलब है कि बीते दिनों ही कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर आडा गेला बालाजी मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक पशु आ जाने से एक कार असंतुलित होकर ड्रेन में पलट गई। हादसे में तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि एक ही परिवार के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया था कि कापरेन निवासी राजेश शर्मा अपने भाई, मां, बहन और परिजनों के साथ कार में जा रहे थे, तभी हादसा हो गया।