कोटा

Rajasthan Accident: बहन की डोली उठने से पहले घर से निकली भाई की अर्थी, मातम में बदली शादी की खुशियां

मृतक की बहन की शादी 2 नवंबर को होनी थी। घर में शुक्रवार को लग्न की रस्म की तैयारी चल रही थी, लेकिन हादसे की खबर से खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।

less than 1 minute read

कोटा

image

Rakesh Mishra

Oct 24, 2025

Kota Road Accident

मृतक लव सिंह। फाइल फोटो- पत्रिका

कोटा। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के देवली अरब रोड पर सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस के अनुसार नयापुरा क्षेत्र के दोस्तपुरा निवासी लव सिंह अपने भाई के फ्लैट से घर लौट रहा था। इस दौरान राड़ी के बालाजी मंदिर के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मातम में बदला माहौल

मौके पर पहुंची बोरखेड़ा थाना पुलिस ने घायल युवक को एंबुलेंस से एमबीएस अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीआइ देवेश भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की बहन की शादी 2 नवंबर को होनी थी। घर में शुक्रवार को लग्न की रस्म की तैयारी चल रही थी, लेकिन हादसे की खबर से खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।

गौरतलब है कि बीते दिनों ही कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर आडा गेला बालाजी मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक पशु आ जाने से एक कार असंतुलित होकर ड्रेन में पलट गई। हादसे में तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि एक ही परिवार के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया था कि कापरेन निवासी राजेश शर्मा अपने भाई, मां, बहन और परिजनों के साथ कार में जा रहे थे, तभी हादसा हो गया।

Kota / Rajasthan Accident: बहन की डोली उठने से पहले घर से निकली भाई की अर्थी, मातम में बदली शादी की खुशियां

