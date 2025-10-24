प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में चोरी, दशा माता की अष्टधातु की मूर्ति सहित कई सामान गायब

गांव के हीरालाल कलाल दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत मंदिर के पुजारी पंडित उमेश जोशी को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुजारी ने देखा कि मंदिर का दान पात्र टूटा पड़ा है और दो दरवाजों के ताले भी क्षतिग्रस्त थे। चोर मंदिर से करीब 45 हजार रुपए नगद, दशा माता की अष्टधातु की मूर्ति, लगभग 200 ग्राम चांदी के आभूषण, त्रिशूल, तलवार और करीब 10 हजार रुपए की आर्टिफिशियल ज्वैलरी लेकर फरार हो गए।