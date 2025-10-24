प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में चोरी, दशा माता की अष्टधातु की मूर्ति सहित कई सामान गायब

चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा। फोटो- पत्रिका
पीपलखूंट। क्षेत्र के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर दान पात्र तोड़ा और हजारों रुपए नगदी सहित अष्टधातु की मूर्ति व चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। मंदिर में चौथी बार चोरी हुई है।
गांव के हीरालाल कलाल दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत मंदिर के पुजारी पंडित उमेश जोशी को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुजारी ने देखा कि मंदिर का दान पात्र टूटा पड़ा है और दो दरवाजों के ताले भी क्षतिग्रस्त थे। चोर मंदिर से करीब 45 हजार रुपए नगद, दशा माता की अष्टधातु की मूर्ति, लगभग 200 ग्राम चांदी के आभूषण, त्रिशूल, तलवार और करीब 10 हजार रुपए की आर्टिफिशियल ज्वैलरी लेकर फरार हो गए।
सूचना मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और लोग मंदिर पहुंचे। सूचना पर थाना अधिकारी मनीष वैष्णव मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद सर्व समाज के प्रतिनिधि और ग्रामीण थाना परिसर पहुंचे और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस वर्ष यह चौथी बार चोरी की घटना है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
