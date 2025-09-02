सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, फोटो वायरल करने की धमकियां देकर नाबालिग से बलात्कार

गत दिनों रात युवक ने फोटो वायरल करने की धमकियां देकर किशोरी को चाचा के सामने वाले सुनसान मकान में बुलाया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया था। इस संबंध में किसी को न बताने के लिए किशोरी को डराया धमकाया गया था। बाद में घरवालों को पता लगा तो उन्होंने किशोरी से पूरी बात पूछी। परिजन के साथ किशोरी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।