सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, फोटो वायरल करने की धमकियां देकर नाबालिग से बलात्कार

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में सोशल मीडिया पर मित्रता करने के बाद एक युवक ने किशोरी के साथ फोटो खींचे और फिर इन्हें वायरल करने की धमकियां देकर बलात्कार किया। थानाधिकारी ने बताया कि (15) साल की किशोरी से डरा धमकाकर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया। पोक्सो की धाराएं भी जोड़ी गईं हैं।
पीड़िता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया गया है। आरोप है कि पीड़िता अपने चाचा के घर आई थी, जहां सोशल मीडिया के मार्फत उसकी दोस्ती पास ही रहने वाले एक युवक से हुई थी। दोनों की आपस में चैट और फिर बातचीत भी होने लगी। दोनों आपस में मिलने भी लग गए। इस दौरान उन्होंने दोनों के फोटो भी लिए थे।
गत दिनों रात युवक ने फोटो वायरल करने की धमकियां देकर किशोरी को चाचा के सामने वाले सुनसान मकान में बुलाया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया था। इस संबंध में किसी को न बताने के लिए किशोरी को डराया धमकाया गया था। बाद में घरवालों को पता लगा तो उन्होंने किशोरी से पूरी बात पूछी। परिजन के साथ किशोरी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।