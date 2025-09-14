Weather Update: अब गर्मी के लिए रहें तैयार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से से मानसून विदा, IMD अलर्ट जारी

इस साल सामान्य तिथि से तीन दिन पहले पीछे हट गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिन मानसून के गुजरात, पंजाब और राजस्थान के कुछ और हिस्से से पीछे लौटने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। गौरतलब है कि पिछले साल मानसून ने 23 सितम्बर को पीछे हटना शुरू किया था। आठ अक्टूबर को पूरे राजस्थान से विदा हो गया। 15 अक्टूबर को पूरे देश से मानसून हट गया था।